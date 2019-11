Bắc Ninh Đất Xanh Miền Bắc, CenLand, Hải Phát Land... là những đơn vị sẽ phân phối dự án Him Lam Green Park (Bắc Ninh) trong đợt mở bán sắp tới.

Đây đều là những thương hiệu lớn trong lĩnh vực môi giới bất động sản tại miền Bắc. Việc thu hút các đại lý phân phối lớn trên thị trường thể hiện sức hấp dẫn của khu đô thị Him Lam Green Park. Dự án hứa hẹn trở thành khu đô thị hoàn chỉnh tại xứ Kinh Bắc, góp phần tạo sự sôi động cho thị trường bất động sản Bắc Ninh trong thời gian tới.

Hợp tác chiến lược

Theo chủ đầu tư Him Lam, dự án khu đô thị Him Lam Green Park dự kiến mở bán vào đầu tháng 12/2019. Trong đợt mở bán này, chủ đầu tư sẽ tung ra số lượng sản phẩm lớn, đáp ứng nguồn cung cho thị trường bất động sản Bắc Ninh và các tỉnh lân cận.

Đợt này, ngoài thương hiệu Him Lam Land, chủ đầu tư sẽ bắt tay hợp tác với nhiều đơn vị phân phối uy tín như Đất Xanh Miền Bắc, CenLand, Hải Phát Land, Homehub, HDC Land, Ngọc Viễn Đông. Những đơn vị này được xem là đơn vị dẫn đầu thị trường môi giới bất động sản tại Việt Nam, sở hữu mạng lưới bán hàng dày dạn kinh nghiệm, đào tạo bài bản, đang triển khai phân phối nhiều dự án bất động sản lớn nhỏ.

Phối cảnh khu đô thị Him Lam Green Park.

Đại diện Him Lam cho biết cùng với tâm huyết của chủ đầu tư, sự tham gia của các đơn vị phân phối tiềm lực mạnh được xem như "cánh tay nối dài" giúp đưa những sản phẩm bất động sản chất lượng, tiềm năng sinh lời cao, đến với nhà đầu tư trên cả nước.

"Với lần hợp tác này, chúng tôi hy vọng, đây sẽ là bước đột phá tạo nên thành công vang dội trong đợt mở bán tiếp theo vào đầu tháng 12/2019", đại diện công ty nói.

Đây cũng là dấu mốc mở ra giai đoạn mới giữa chủ đầu tư với các đơn vị phân phối lớn nhằm đồng hành phát triển nhiều dự án bất động sản trong thời gian tới.

Ưu thế của Him Lam Green Park

Khu đô thị Him Lam Green Park thể hiện tâm huyết của chủ đầu tư Him Lam tại thị trường miền Bắc. Ngay từ khi ra mắt, dự án đã trở thành tâm điểm của thị trường bất động sản Bắc Ninh nhờ sở hữu nhiều ưu thế. Khu đô thị kiểu mẫu thu hút khách hàng có nhu cầu ở thực, bao gồm những chuyên gia nước ngoài đang làm việc tại các khu công nghiệp ở Bắc Ninh và tỉnh thành lân cận.

Dự án xây dựng trên quy mô 26,8ha đất tại phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, nằm trên trục hành lang cao tốc Lào Cai - Hà Nội - Hạ Long và trục phát triển Hà Nội. Từ dự án cư dân dễ dàng di chuyển tới sân bay Nội Bài và các thành phố lân cận cũng như trung tâm công nghiệp phía Bắc. Him Lam Green Park được nhận định sẽ góp phần thay đổi diện mạo của thành phố Bắc Ninh sau khi hoàn thành.

Không chỉ có lợi thế về vị trí và giao thông, Him Lam Green Park còn chú trọng dành phần lớn quỹ đất để phát triển không gian xanh, kết nối hài hòa với chuỗi hệ thống tiện ích hiện đại, đa dạng, khép kín.

Khu đô thị đang dần hình thành, trở thành không gian sống mới hiện đại tại xứ Kinh Bắc.

Him Lam Green Park là mô hình khu đô thị sở hữu không gian sống khoáng đạt vừa tích hợp hệ thống tiện ích đồng bộ, vốn là xu hướng tại các nước phát triển. Với hệ thống tiện ích hoàn chỉnh, cư dân có thể thừa hưởng trọn vẹn những dịch vụ cao cấp về giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe, mua sắm, kinh doanh, vui chơi giải trí, nghỉ ngơi, thư giãn, kết nối cộng đồng... Tại đây, chủ đầu tư cũng dành gần 50% diện tích để phát triển mảng xanh, không gian cộng đồng nhằm tạo môi trường trong lành, tách biệt với nhịp sống công nghiệp.

Loạt tiện ích nội khu đẳng cấp thể hiện tâm huyết của chủ đầu tư trong việc hình thành hệ thống dịch vụ tiện ích đồng bộ, cao cấp theo mô hình "all in one" - tất cả trong một cho cộng đồng cư dân.

"Chúng tôi muốn phát triển một dự án hội tụ đầy đủ những yếu tố để mang đến 'cuộc sống trong mơ' cho cư dân Bắc Ninh, là sự lựa chọn hàng đầu cho các chuyên gia nước ngoài", đại diện chủ đầu tư nói.

Minh Anh