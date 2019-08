Thương hiệu đồng hồ Chopard được biết đến với cái tên nhà chế tác trang sức trên thảm đỏ. Sản phẩm của thương hiệu được nhiều ngôi sao Hollywood nổi tiếng như Colin Firth, Christoph Waltz, Richard Madden yêu thích. Mới đây, chiếc đồng hồ Chopard Classic bằng vàng 18K cũng được diễn viên Leonardo DiCaprio sử dụng trong bộ phim "Once Upon a Time in Hollywood" đã ra rạp Mỹ từ 26/7.