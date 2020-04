Sức mua tại các chợ, siêu thị ở Hà Nội giảm hẳn, trong khi TP HCM vẫn tăng trong ngày đầu "cách ly toàn xã hội".

Quầy thịt heo của bà Liên (chợ Hà Đông, Hà Nội) lúc 10h sáng vẫn chưa vơi được một nửa. Dự tính trong ngày đầu tiên "cách ly toàn xã hội", có thể người dân ở nhà nhiều, bà chỉ dám lấy bằng số hàng như mọi ngày nhưng không ngờ lại ế.

"Lượng người mua ít hơn hẳn so với chiều qua, ngồi cả sáng bán chưa được một triệu tiền hàng", bà Liên nói.

Khách mua không quá đông nhưng giá thực phẩm tươi sống tại các chợ truyền thống tăng nhẹ so với vài ngày trước. Mỗi kg sườn heo non dao động 140.000-150.000 đồng, tăng 10.000-20.000 đồng; thịt ba chỉ 150.000 đồng một kg, thăn heo 160.000 đồng... Tuy nhiên, so với lúc "sốt nóng" chiều hôm qua thì đã hạ nhiệt 3-4 giá. "Hôm qua 200.000 đồng một kg thăn mà không có để bán, sáng nay thì lại thừa", bà nói.

Quầy thịt chợ Hà Đông vẫn chưa vơi dù đã 10h sáng. Ảnh: Anh Minh.

Các mặt hàng rau xanh sáng nay giá bán đã trở lại mức như ngày thường, bí xanh 25.000 đồng một kg, rau cải, rau muống 7.000 đồng một bó, cà chua 20.000 đồng một kg...

Còn tại TP HCM, sáng nay lượng khách tại các chợ và siêu thị vẫn tăng 10-30% nhưng đang dần đi vào ổn định chứ không còn cảnh thu gom ồ ạt như tối 31/3.

Khảo sát tại các chợ Bà Chiểu (Bình Thạnh), Tân Định (quận 1), Phạm Văn Hai (Tân Bình), Xóm Mới (Gò Vấp) lượng khách mua tăng 20-30% so với những ngày trước đó.

Anh Bản, chủ sạp thịt heo và trứng trên đường Lê Đức Thọ (Gò Vấp) cho biết, mới 7h30 sáng đã bán hết sạch, trong khi bình thường phải 10h mới hết. Anh cho biết, dù khách mua đông nhưng vẫn không tăng giá. Hôm nay, giá thịt heo anh bán giảm 5.000-10.000 đồng một kg so với ngày trước đó, còn giá trứng thì vẫn bình ổn.

Theo ban quản lý các chợ, rau xanh, thịt, hải sản là những mặt hàng được khách mua nhiều nhất. Nhiều sạp bán uy tín hết hàng sớm hơn so với mọi ngày. Nguyên nhân do không ít người dân mua trữ vì tâm lý lo ngại dịch bệnh. Mặt khác, các chợ tự phát đã dừng hoạt động nên lượng khách đến chợ truyền thống tăng hơn so mọi ngày. Tuy nhiên, sức mua hôm nay đã giảm so với chiều tối 31/3 và dự báo đi vào ổn định trong ngày mai.

Sạp thịt của anh Bản hết sớm từ 7h30 sáng. Ảnh: Hồng Châu.

Ông Lê Văn Tiển, Phó giám đốc chợ đầu mối Hóc Môn (TP HCM) cho biết, giao dịch tại chợ ngày hôm nay khá ổn định. Giá heo hơi giảm 5.500 đồng một kg xuống mức 70.000 đồng một kg. Lượng heo về chợ hôm nay 3.700 con. Với các mặt hàng rau củ quả giá vẫn ổn định và không có tình trạng găm hàng.

Ông Tiển khuyên, nếu thấy các tiểu thương ở chợ lẻ cố ý tăng giá người dân nên cẩn trọng và chọn mua những nơi có mức giá ổn định. Hiện, nguồn hàng về chợ khá dồi dào nên người dân không quá lo về nguồn hàng dự trữ.

Hệ thống siêu thị ở TP HCM, Hà Nội cũng đã giảm bớt tình trạng tích trữ, thu gom hàng so với chiều 31/3.

Bà Nguyễn Thị Kim Dung - Giám đốc Coopmart Hà Nội cho biết, chiều hôm qua hệ thống tại đây ghi nhận lượng hàng bán ra tăng 30% so với mọi ngày. Siêu thị phải huy động thêm hàng từ kho Bắc Ninh về Hà Nội nên "hàng lúc nào cũng đủ, đầy không lo thiếu". Nhưng sáng nay, ngày đầu tiên thực hiện "cách ly toàn xã hội" mọi việc đã trở lại bình thường. "Sức mua hôm nay thấp, thậm chí không bằng những ngày cuối tuần", bà Dung nói.

Hàng hóa tại Big C Hà Nội sáng 1/4 dồi dào. Ảnh: Anh Minh.

Ghi nhận tại siêu thị BigC Hồ Gươm sáng 1/4, lượng khách mua không đông đúc như mọi khi. Lúc 10h, xe hàng tiếp thực phẩm, hàng hoá từ kho vẫn ùn ùn chở về siêu thị. Hàng trên kệ được nhân viên các quầy sắp xếp, tiếp thêm liên tục khi vừa vơi chút ít.

Với Lottemart, hệ thống này cho biết, sức mua ngày hôm qua tăng 100% so với ngày thường nhưng đến sáng nay cũng trở lại ổn định. Nguồn hàng tại siêu thị khá dồi dào nên người tiêu dùng có thể đi mua sắm mà không lo hết.

Anh Minh - Hồng Châu