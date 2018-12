X2 Hoi An Resort and Residence là khu nghỉ dưỡng sinh thái bên bờ sông Cổ Cò thơ mộng ven phố cổ Hội An vừa được mở bán vào ngày 25/8. Dự án có quy mô 7 ha nằm cách sân bay quốc tế Đà Nẵng 30 phút, không xa các bãi biển cát trắng xinh đẹp và sân golf đạt tiêu chuẩn quốc tế tại Đà Nẵng.

Khách tham quan có thể chiêm ngưỡng kiến trúc, cảnh quan mang hơi thở miền nhiệt đới trong lành của X2 Hội An.

Khu nghỉ dưỡng bao gồm 68 biệt thự riêng biệt với 2-4 phòng ngủ và đều được thiết kế hướng đến sự yên tĩnh, thư thái với một số căn tọa lạc ngay tại mặt tiền sông.

Chủ đầu tư bố trí mỗi căn hộ đều mang phong cách kiến trúc mở và hiện đại, tạo nên một không gian lý tưởng cho việc thư giãn, nghỉ ngơi của các gia đình hoặc nhóm bạn bè. Tất cả biệt thự đều được thiết kế với hồ bơi riêng, và tối đa hóa không gian riêng tư.

Khách tham quan còn được chiêm ngưỡng những khoảng xanh tươi mát từ khu vườn cây hữu cơ và thủy canh, nơi cung cấp trái cây và rau quả cho các cư dân và nhà hàng của khu nghỉ dưỡng.

Ông David Chang, Giám đốc điều hành của nhà phát triển IXORA cho biết, X2 Resort and Residence tạo không gian thư giãn cho du khách và người dân trong khung cảnh thanh bình nhưng hiện đại. Đây là nơi hòa mình vào thiên nhiên, nuôi dưỡng sự trẻ trung và hưởng thụ.

X2 Hội An Resort and Residence luôn cân nhắc đến việc sử dụng hiệu quả tài nguyên, tác động của dự án đến môi trường. "Các biệt thự bổ sung vẻ đẹp tự nhiên của vùng đất, sử dụng vật liệu, kết cấu và bảng màu hòa quyện với cảnh quan", ông David Chang chia sẻ.

X2 (công ty quản lý của X2 Hoi An Resort and Residence), là một trong những công ty quản lý chuỗi khách sạn phát triển nhanh nhất Đông Nam Á. Chủ sở hữu có thể chọn tham gia chương trình cho thuê và quản lý khách sạn, được vận hành bởi tập đoàn quản lý khách sạn quốc tế BHMA (công ty mẹ của X2 và là một trong những công ty lữ hành hàng đầu thế giới) dưới thương hiệu cao cấp X2. Công ty đảm bảo lợi nhuận cao, ổn định và duy trì việc bảo dưỡng, dịch vụ quản lý bất động sản theo tiêu chuẩn quốc tế năm sao.

Ông Peter Lucas, Tổng giám đốc BHMA chia sẻ miền Trung Việt Nam là một trong những khu vực phát triển ngành du lịch nhanh nhất Đông Nam Á nhờ vào các điểm tham quan hấp dẫn, thắng cảnh đẹp, thị trấn mang dấu ấn lịch sử và với đầy đủ các hoạt động giải trí. Và ông rất hào hứng với dự án X2 Hoi An Resort Residence.

X2 Hoi An Resort and Residence sẽ chính thức khai trương vào tháng 9/2019. Xem tại đây.

X2 Hội An đang mở bán và sẵn sàng chuyển nhượng quyền sở hữu cho công dân Việt Nam và nhà đầu tư nước ngoài đủ điều kiện. Ngoài ra, người mua cũng có thể ký hợp đồng thuê dài hạn được bảo đảm bằng quyền chuyển đổi sở hữu cho nhà đầu tư khác. Biệt thự tại X2 Hội An mang đến cho nhà đầu tư mức giá phải chăng, đảm bảo giá trị tài sản sẽ tăng theo thời gian.

Ngay từ hôm nay, gia chủ và các nhà đầu tư có thể ghé thăm khu căn hộ mẫu để tận hưởng không gian yên bình và sang trọng trong tương lai tại đây. X2 Hoi An Resort and Residences sẽ chính thức khai trương vào tháng 9/2019.

(Nguồn: X2 Hoi An Resort and Residence)