Ưu đãi nằm trong chương trình "Đóng 50% nhận nhà - trả chậm 24 tháng" nhân kỷ niệm 40 năm thành lập Gamuda Land. Ngoài ra, tất cả khách hàng có giao dịch thành công tại The TWO Residence còn được chiết khấu 2% giá trị căn hộ, miễn phí 2 năm phí quản lý và vận hành, miễn phí một năm sử dụng Câu lạc bộ Gamuda Gardens cho gia đình. 40 khách hàng đầu tiên sẽ có cơ hội nhận những phần quà giá trị tới 30 triệu đồng.

Chương trình chỉ áp dụng cho các khách hàng mua căn hộ 2 phòng ngủ, căn hộ 2 + 1 tại The TWO Residence từ nay đến hết 31/12.

Gamuda Gardens mang đậm dấu ấn Gamuda Land tại Việt Nam.

Với mong muốn xây dựng và kiến tạo khu đô thị hiện đại với nhiều tiện ích và không gian xanh giống như mô hình ở các nước phát triển, Gamuda Gardens là sản phẩm tiêu biểu và mang đậm dấu ấn của Tập đoàn Gamuda Land tại Việt Nam. Nằm trong quần thể Gamua City, khu đô thị Gamuda Gardens được khởi công vào ngày 8/8/2012. Đây là nơi an cư và làm việc của hàng nghìn cư dân.

Giống như nhiều khu đô thị hiện đại tại Malaysia, Singapore… Gamuda Gardens đang phát triển theo mô hình một quần thể sinh thái với lối thiết kế chú trọng và gần gũi với thiên nhiên nhưng cũng hiện đại và đầy đủ tiện nghi. Tại Gamuda Gardens, không gian xanh chính là điểm nhấn đặc biệt với vườn cây đan xen căn hộ và dãy nhà, các phân khu được phân cách với nhau bởi công viên nhỏ, khu đường dạo bộ rợp bóng cây xanh.

Không chỉ chú trọng đến môi trường và hệ thống cảnh quan toàn khu, chủ đầu tư còn quan tâm đến từng chi tiết thiết kế, đảm bảo chất lượng cuộc sống cao cấp cho cư dân. Tất cả các căn hộ tại Gamuda Gardens có thiết kế thông minh, mở rộng công năng, tích hợp và tối ưu diện tích sử dụng cho người dùng.

Tại Gamuda Gardens, nhu cầu của mọi lứa tuổi đều được đáp ứng, đem đến cuộc sống cân bằng từ vui chơi, giải trí đến giáo dục, chăm sóc sức khỏe và nghỉ ngơi thư giãn. Trẻ em được học tập, phát triển toàn diện tại trường học quốc tế SIS của Singapore, thỏa sức sáng tạo tại các khu vui chơi ngoài trời rộng lớn với nhiều thiết bị hiện đại.

Khu mua sắm shophouse, câu lạc bộ Gamuda Gardens với đầy đủ dịch vụ: nhà hàng, khu vực tổ chức sự kiện, café, bể bơi, khu tập gym, spa, khu thể thao… mang đến cuộc sống tiện nghi, hiện đại cho người lớn. Gamuda Gardens còn có nơi rèn luyện, tập dưỡng sinh, chăm sóc sức khỏe… dành riêng cho người già.

Mô hình căn hộ 2+ 1 tại Gamuda Gardens. Hệ thống Siêu thị dự án Bất động sản STDA. Hotline: 0943573246. Website: gamudacity.sieuthiduan.vn.

Bên cạnh đó, Gamuda Gardens còn gây ấn tượng với mô hình căn hộ 2+1 tại chung cư The TWO Residence. Theo đó, phòng "+1" này giúp chủ nhân căn hộ có thêm không gian cho các sinh hoạt của gia đình như làm phòng tâm linh, phòng ngủ, phòng làm việc hoặc phòng vui chơi cho con trẻ.

Mô hình căn hộ 2 +1 phù hợp với gia đình nhiều thế hệ. Các thành viên vừa có không gian sinh hoạt chung gắn kết mối quan hệ nhưng vẫn đảm bảo tính riêng tư cho mỗi thành viên. Loại hình căn hộ này còn phù hợp với những người yêu không gian sáng tạo, mong muốn sở hữu thêm không gian và một phòng chức năng với diện tích không đổi.

Các căn hộ được phát triển theo mô hình này có diện tích từ 78,5m2 nhưng lại được gia tăng tiện ích và khắc phục mọi nhược điểm của căn hộ hiện tại như không có đủ không gian không gian sáng tạo và không gian riêng… Tại The TWO Residence, chỉ khoảng 1,7 tỷ đồng, bạn có cơ hội trở thành chủ nhân của một trong số căn hộ 2 phòng ngủ hoặc các căn hộ 2 + 1. Nhờ đó, chỉ trong một thời gian ngắn giới thiệu ra thị trường, hơn 50% căn hộ 2 phòng ngủ và căn hộ 2 + 1 tại The TWO Residence được đặt mua.

Thu Ngân