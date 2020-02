Ban khoa giáo Đài truyền hình Việt Nam cho biết bắt đầu tuyển hồ sơ nhân vật từ ngày 6/2/2020. 19 người có hoàn cảnh đặc biệt, mặc cảm về ngoại hình nhưng có nghị lực và ý thức thay đổi bản thân sẽ được lựa chọn.

"Chương trình không chỉ giúp những người kém may mắn có cơ hội thay đổi mà còn truyền cảm hứng nhân văn sâu sắc tới cộng đồng. 'Change Life' mang tới sự quan tâm, cổ vũ cho những số phận bất hạnh để họ có động lực và niềm tin vươn lên trong cuộc sống, tin tưởng vào tương lai", ông Đỗ Quốc Khánh, Giám đốc Ban khoa giáo, Đài truyền hình Việt Nam chia sẻ.

Đại diện VTV và các đơn vị đồng hành sản xuất chương trình "Thay đổi cuộc sống - Change Life".

Jung Sun Me (Giám đốc Jung Sun Me TV) sẽ giữ vai trò MC của là "Change Life". Jung Sun Me là chuyên gia tư vấn về phẫu thuật thẩm mỹ hàng đầu tại Hàn Quốc với hơn 20 năm kinh nghiệm. Cô sẽ kết hợp với các bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ nổi tiếng của Hàn Quốc cùng chương trình lựa trọn ra 19 nhân vật và hoàn thành mong muốn thay đổi ngoại hình. Dẫn cùng Jung Sun Me là một MC của VTV.

MC Jung Sun Me dẫn dắt Change Life mùa 5.

Công ty Venusia là đơn vị truyền thông và tư vấn du lịch phẫu thuật thẩm mỹ cho chương trình. Đại diện Vemusia, ông En Jung Kyu cho biết rất vui khi mang đến cơ hội giúp đỡ những người chưa may mắn tìm kiếm cơ hội thay đổi, giúp quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Hàn Quốc ngày càng gắn bó.

"Change Life" là chương trình truyền hình thực tế hỗ trợ miễn phí cho những cá nhân gặp khó khăn và mặc cảm bởi ngoại hình. Các bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ tại Hàn Quốc sẽ hỗ trợ khắc phục ngoại hình để giúp người tham gia thay đổi ngoại hình và suy nghĩ, giúp thay đổi cuộc sống. Chương trình mong muốn đem lại những điều tốt đẹp, trao cơ hội thay đổi cuộc đời đến cho các nhân vật nỗ lực thay đổi bản thân.

Đại diện ban tổ chức cho biết đăng ký tham gia "Change life - Thay đổi cuộc sống" 2020, thí sinh không chỉ có cơ hội thay diện mạo mà còn thể hiện tài năng của bản thân và nhận được những định hướng cuộc sống tương lai. Các chuyên gia hàng đầu Hàn Quốc trong ngành thẩm mỹ và làm đẹp sẽ trực tiếp thăm khám và tư vấn quá trình thay đổi.

Chương trình "Change Life" mùa 5 có sự hợp tác giữa công ty Venusa Partners Hàn Quốc và bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ BONG BONG, Bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ Nữ Thần Cheongdam.

"Thay đổi cuộc sống - Change Life" đã trải qua bốn mùa, giúp đỡ 56 người có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế nhưng giàu nghị lực vượt qua mặc cảm. Cuộc sống hiện tại của các nhân vật sau khi kết thúc chương trình đã thay đổi và tốt đẹp hơn. Thông tin về hồ sơ tham gia chương trình chi tiết tại đây.