Công ty Rohto-Mentholatum (Việt Nam) được thành lập năm 1996 với nền tảng nhỏ bé và khiêm tốn là văn phòng đại diện tại TP HCM. Nhờ vào nỗ lực của đội ngũ nhân viên và sự ủng hộ của người tiêu dùng, công ty đã không ngừng lớn mạnh, trở thành thương hiệu hàng đầu của ngành dược mỹ phẩm.

Nhà máy Rohto-Mentholatum (Việt Nam) tại Khu công nghiệp Việt Nam -Singapore, Bình Dương.

Với tôn chỉ "Bất ngờ thú vị - Happy Surprise", suốt 20 năm qua, công ty không chỉ tập trung phát triển sản phẩm làm đẹp và chăm sóc sức khỏe mà còn mở rộng sang các lĩnh vực mới như y học tái tạo, khoa học chăm sóc sức khỏe bằng thực phẩm… Trong thời gian tới, công ty sẽ nâng lên một tầm cao mới với tinh thần "Never say never", thể hiện quyết tâm cao độ đương đầu với mọi khó khăn, tiếp tục sáng tạo và tiên phong vượt qua những giới hạn. Tất cả vì một Việt Nam khỏe đẹp hơn, cả về tinh thần lẫn thể chất.

Logo 20 năm và slogan mới cùng các dòng sản phẩm hiện thời của Rohto-Mentholatum (Việt Nam).

Những cột mốc đáng nhớ trong 20 năm của Công ty Rohto-Mentholatum (Việt Nam):

Thời gian Sự kiện 1996 Văn phòng đại diện tại TP HCM ra đời, giới thiệu thuốc nhỏ mắt V.Rohto, son môi Lipice và Happy Event chống rạn da. 1997 Thành lập Công ty Rohto-Mentholatum (Việt Nam). 1999 Nhà máy Rohto-Mentholatum (Việt Nam) hoạt động theo chứng nhận GMP. 2000-2001 Giới thiệu dòng son dưỡng môi Lipice Sheer Color, Sunplay - sản phẩm chống nắng đầu tiên tại Việt Nam và dòng son cao cấp Campus Apo. 2002-2003 Ra đời sản phẩm khử mùi Refre. 2004-2005 Giới thiệu Acnes chăm sóc da trị mụn và Metholatum Remos xịt chống muỗi xịt chống muỗi.

Dòng son cao cấp Lip on lip Water và Lip on Lip Gloss ra mắt và tạo nên trào lưu trang điểm mới. 2006-2007 Bộ chăm sóc da dành cho nam giới Oxy và dầu gội Selsun ra đời.

Khai trương showroom Rohto đầu tiên tại Việt Nam. 2008-2009 Sản phẩm chống nắng hàng ngày Sunplay Skin Aqua, sản phẩm chăm sóc da Hada Labo Advanced Noirish ra đời và tạo tiếng vang. 2010-2011 Giới thiệu sản phẩm làm trắng da Hada Labo Perfect White, thuốc nhỏ mắt V.Rohto Cool, V.Rohto Lycee và dây chuyền sản xuất thuốc nhỏ mắt trị giá 9 triệu USD. 2012-2013 Ra mắt dòng chống lão hóa da Hada Labo Pro Anti-Aging.

Triển khai TV Shopping trên kênh SCJ.

Thuốc nhỏ mắt Rohto (Japan) được Guiness công nhận là nhãn hiệu chăm sóc mắt lớn nhất thế giới năm 2012. 2014-2015 Thuốc nhỏ mắt Rohto được Guiness công nhận là nhãn hiệu chăm sóc mắt lớn nhất thế giới.

Giới thiệu thuốc nhỏ mắt V.Rohto Dryeye, V.Rohto vitamin và phòng khám thẩm mỹ Rohto Aohal & Spa. 2016 Khai trương website thương mại điện tử trên Lazada và sẽ tiếp tục mang lại những sản phẩm chất lượng cao.

Trong tương lai, với tinh thần "Never say never", công ty sẽ tiên phong mang đến hai lĩnh vực mới là y học tái tạo và khoa học chăm sóc sức khỏe bằng thực phẩm.

Bên cạnh đó, Rohto-Mentholatum (Việt Nam) còn tham gia nhiều hoạt động xã hội ý nghĩa. Tham gia chương trình "Mang ánh sáng cho người mù nghèo", công ty đóng góp gần 1,2 triệu USD và 169.460 thủy tinh thể nhân tạo. Hàng năm, công ty hỗ trợ tổ chức phòng chống mù lòa châu Á - APBA thực hiện các hoạt động khám và mổ mắt từ thiện cho người nghèo Việt Nam.

Từ năm 2006 đến nay, công ty trao học bổng cho sinh viên nghèo trường Cao đẳng Y tế Bình Dương và Đại học Y dược TP HCM đồng thời phối hợp với đài truyền hình thực hiện chương trình tập thể dục buổi sáng.

Rohto-Mentholatum (Việt Nam) còn tài trợ cho nhiều chương trình như Làn Sóng Xanh (từ năm 1997); cuộc thi bơi lội toàn quốc (từ năm 1998)... Công ty phối hợp với HTV tổ chức chương trình "Giai điệu tình yêu" và VTV3 làm chương trình "MTV theo yêu cầu".

Năm 2005, lần đầu tiên công ty tổ chức Ngày hội chăm sóc mắt Eye Care và từ năm 2010 tổ chức chương trình chăm sóc da học đường. Từ 2013 đến nay, Rohto-Mentholatum (Việt Nam) tài trợ cho chương trình "Yan Vpop 20" và khu vui chơi giải trí giáo dục Vietopia HCM.

(Nguồn: Rohto-Mentholatum)