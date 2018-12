Theo đó, khách hàng được tặng thẻ khám chữa bệnh quốc tế dành cho 4 người, dịch vụ bác sĩ gia đình khám bệnh tại gia, miễn phí tập gym và bể bơi cho 4 người trong gia đình và các dịch vụ... trong vòng 2 năm.

Rất nhiều ưu đãi VIP được chủ đầu tư dành cho khách hàng mua biệt thự Imperia Garden.

Ngoài ra, khách hàng được ngân hàng VPBank cho vay tới 80% giá trị căn hộ, hưởng chiết khấu thanh toán sớm lên đến 4,5% tổng giá trị căn hộ hoặc nhận lãi suất 0% trong 12 tháng.

Imperia Garden là khu biệt thự an ninh và an toàn khi được trang bị hệ thống an ninh đa lớp. Toàn khu được bảo vệ bằng tường rào bao quanh phủ hoa lãng mạn, vừa tạo sự biệt lập nhưng gần gũi với thiên nhiên. Khu biệt thự có cổng vào duy nhất được kiểm soát bằng thẻ từ, camera an ninh lắp đặt bao quát toàn khu vực, đội ngũ bảo vệ túc trực 24/24 và thường xuyên tuần tra nhằm đảm bảo an toàn cho chủ nhân.

Toàn dự án có 42 biệt thự vườn, trong đó 20 căn đã xây đến tầng mái và hoàn thiện mặt ngoài, 14 căn đang thi công sàn mái và 8 căn xây đến tầng một.

Các sàn giao dịch: An Bình Land - 093 711 1080. Vinahome - 0902 835 666. Trueland - 0971 50 22 88.

Vì thế, chủ nhân biệt thự có thể thoải mái thư giãn, dạo bộ dưới con đường rợp bóng cây hoặc vui đùa cùng con trẻ trong khu vườn xanh mát bao quanh biệt thự và hoàn toàn yên tâm khi vắng nhà. Nằm trong tổ hợp căn hộ cao cấp, biệt thự và tiện ích khép kín Imperia Garden, chủ nhân biệt thự vườn được tận hưởng 79 tiện ích trong khuôn viên dự án như bể bơi, phòng gym, spa, siêu thị, phòng khám, khu mua sắm, salon tóc…

Đặc biệt, Imperia Garden là khu biệt thự đầu tiên ở trung tâm Hà Nội cung cấp những dịch vụ, tiện ích 5 sao vốn chỉ có ở những khu căn hộ cao cấp dành cho người nước ngoài thuê như dịch vụ giặt là, chăm sóc cây cảnh, lau dọn nhà cửa, dịch vụ quản gia.

Thanh Thư