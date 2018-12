Ung thư là một loại tế bào luôn có trong cơ thể mỗi người nhưng việc nó có bùng phát hay không là do hệ miễn dịch của bạn có đủ mạnh để ngăn chặn chúng. Đặc biệt, độ tuổi mắc phải căn bệnh quái ác này đang ngày càng trẻ hóa. Nhiều chuyên gia đã phân tích và chỉ ra rằng nguyên nhân của tình trạng này là do môi trường sống xuống cấp, thực phẩm kém an toàn... Bên cạnh đó, việc con người lạm dụng rượu, bia, thuốc lá và những chất kích thích độc hại cũng khiến nguy cơ mắc bệnh ung thư tăng cao.

Lạm dụng rượu bia, thuốc lá là những nguyên nhân khiến nguy cơ mắc bệnh ung thư cao.

Thực chất, ung thư chỉ là sự tăng lên bất thường của các tế bào, điều này khiến cho sự phân chia không được kiểm soát, xâm lấn sang những tế bào bên cạnh. Từ đó, các tế bào bất thường này dần dần trở thành tế bào ung thư và thông qua đường máu cũng như hệ bạch huyết để di căn đến các bộ phận khác của cơ thể, gây nguy hiểm.

Trên thực tế, con người khó tránh khỏi những nguyên nhân khách quan gây ung thư như các yếu tố về môi trường, thực phẩm hoặc gen di truyền. Chính vì thế, điều mọi người có thể làm để giảm nguy cơ mắc căn bệnh này chính là giữ cho mình một hệ miễn dịch khỏe mạnh. Điều này sẽ đảm bảo sự cân bằng, hỗ trợ kiểm soát sự phát triển và lây lan của các tế bào bất thường để có thể kịp thời phát hiện và tiêu diệt chúng một cách nhanh nhất.

Bên cạnh đó, nếu bạn đã và đang loay hoay vì đã mắc phải căn bệnh quái ác này, bạn cũng nên tìm cách để vừa điều trị, vừa có thể đảm bảo được sức khỏe và chất lượng cuộc sống của mình. Cách này sẽ hỗ trợ bạn hạn chế tối đa tác dụng phụ của quá trình điều trị đối với cơ thể.

Tăng cường hệ miễn dịch, giữ tinh thần lạc quan sẽ giúp những người mắc bệnh được chữa trị tốt hơn.

Ngày nay, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra "liệu pháp miễn dịch" là một trong những cách hỗ trợ con người giảm thiểu nguy cơ mắc ung thư và các bệnh tật khác một cách tự nhiên nhất. Liệu pháp miễn dịch còn góp phần tăng tỷ lệ sống sót của những bệnh nhân mắc bệnh bạch cầu và các bệnh ung thư như phổi, đại tràng, tuyến tụy, vú...

Hiện tại, các nhà khoa học nghiên cứu ra hợp chất Fucoidan có trong rong biển có thể hỗ trợ dinh dưỡng cho người bệnh. Theo đó, sự pha trộn của ba hoạt chất (Mozuku, Mekabu và Fucus) chiết xuất Fucoidan khác nhau trong Fucoidan 3 - Plus mang lại tác dụng hiệp đồng, phát huy hiệu quả trong việc hỗ trợ dinh dưỡng cho bệnh nhân và mang lại lợi ích cho sức khoẻ.

Sản phẩm Fucoidan 3-Plus.

Fucoidan 3-Plus - viên nang hỗ trợ dinh dưỡng cho bệnh nhân ung thư sản xuất tại Nhật Bản đã được cấp chứng nhận về an toàn và chất lượng. Phương pháp này hiện được ứng dụng rộng rãi trong hỗ trợ dinh dưỡng cho bệnh nhân điều trị các loại bệnh ung thư như thận, gan, phổi, tuyến tiền liệt, bao tử, não, ung thư vú, tử cung, buồng trứng và các khối u ác tính khác...

(Nguồn: Công ty TNHH TM Fucoidan Nhật Bản)