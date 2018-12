Ông Uday Shankar Sinha - Tổng giám đốc Công ty TNHH Suntory PepsiCo Việt Nam (SPVB) đánh giá cao cơ hội đầu tư ở thị trường hơn 90 triệu dân.

- Nhìn nhận của ông về thị trường nước giải khát Việt Nam so với các nước trong khu vực châu Á?

- Theo tôi, thị trường nước giải khát Việt Nam có sức hút đối với nhà đầu tư lớn đến Mỹ, Pháp, Nhật Bản...

Ở một số thị trường, nhà đầu tư ngoại chỉ kỳ vọng mức tăng trưởng trên thị trường nội địa khoảng 2% mỗi năm. Tại Việt Nam, những năm gần đây, mức tăng trưởng trung bình duy trì ấn tượng 6-7%. Con số này cũng là mục tiêu để chúng tôi đa dạng hóa sản phẩm, tiếp tục theo đuổi mục tiêu phát triển bền vững tại Việt Nam.

- Muốn thành công ở lĩnh vực nước giải khát cần lưu ý điều gì, thưa ông?

- Thị trường Việt Nam đã mở rộng, tăng tính minh bạch và bình đẳng hơn. Ngành nước giải khát rất hấp dẫn, có thể nói là sân chơi nhộn nhịp của các doanh nghiệp trong, ngoài nước.

Sự tham gia của nhiều tổ chức, doanh nghiệp càng tạo sự cạnh tranh gay gắt. Điều đó buộc doanh nghiệp phải kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm, tạo ra nhiều sản phẩm mới đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng. Đây là mục tiêu mà các công ty cần ưu tiên hàng đầu.

- Ông nhận xét thế nào về thị hiếu tiêu dùng nước giải khát của người Việt?

- Sản phẩm nước giải khát không gas hiện là xu hướng chung của toàn ngành nước giải khát trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Nắm bắt thị hiếu này, từ tháng 4/2013, PepsiCo toàn cầu kết hợp với Suntory Holdings Limited - một trong những tập đoàn đồ uống lớn nhất Nhật Bản để hình thành liên minh nước giải khát chiến lược Suntory PepsiCo Việt Nam.

Từ sự hợp tác này, chúng tôi giới thiệu thêm nhiều sản phẩm tốt cho sức khỏe với chất lượng Nhật Bản trên thị trường Việt, chẳng hạn như trà Ô long Tea+ Plus và trà xanh Matcha Tea+ Plus.

- Một sản phẩm nước giải khát đạt chuẩn cần những yếu tố nào?

- Mỗi nhãn hiệu ra đời đều là kết quả của quá trình nghiên cứu kỹ lưỡng và quy trình sản xuất hiện đại, đáp ứng nghiêm ngặt các tiêu chí chuẩn.

Ở Suntory PepsiCo Việt Nam, các nhà máy nhận 12 chứng nhận quốc tế về đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn về hệ thống an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn FSSC 22000; vấn đề môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001 và an toàn sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn OHSAS 18001 do Viện Tiêu Chuẩn Anh (BSI) và Bureau Veritas cấp.

Chúng tôi được PepsiCo toàn cầu 14 lần trao giải thưởng, đạt kết quả cao về chất lượng an toàn thực phẩm trong khu vực châu Á, Trung Đông và châu Phi.

- Chiến lược phát triển sắp tới của công ty là gì?

- Cộng đồng kinh tế ASEAN đã hình thành, chúng tôi đang đặt mục tiêu và tầm nhìn lớn cho thị trường chung này.

Trước mắt, Suntory PepsiCo Việt Nam củng cố, duy trì vị thế là một trong số các công ty hàng đầu trong ngành nước giải khát nói chung và trở thành doanh nghiệp nước giải khát đạt doanh thu một tỷ USD.

Để đạt được điều này, chúng tôi sẽ phát triển thêm các dòng sản phẩm đáp ứng thị hiếu và nhu cầu của người tiêu dùng Việt.

Chúng tôi theo đuổi mục tiêu phát triển bền vững, đem lại nhiều lợi ích cho người lao động trong công ty, các đối tác kinh doanh và cho cộng đồng nơi chúng tôi đầu tư sản xuất kinh doanh.

Thanh Thư