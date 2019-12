CEO Lê Trí Thông phát triển chuỗi cửa hàng bán lẻ kiểu mới PNJ Next, yêu cầu mỗi nhân viên bán hàng phải là một chuyên viên tư vấn thời trang chuyên nghiệp.

Nhân viên cũng không đứng sau quầy bán hàng như thường lệ, mà phải bước ra trước, cùng phía với khách và tư vấn trang sức phù hợp với phong cách, sở thích cũng như nhu cầu của người mua. Đây là một trong những thay đổi của hãng trang sức lớn nhất nhì Việt Nam nhằm trở thành nhà bán lẻ trang sức chuyên nghiệp, gắn liền với trải nghiệm khách hàng trẻ, dưới thời của CEO Lê Trí Thông.

Kỳ vọng ở tân CEO

Năm 2017, ông Lê Trí Thông gia nhập PNJ trong kỳ vọng của hàng nghìn người về khả năng tạo ra sự đột phá và tăng trưởng vững chắc dài hạn. Tốt nghiệp MBA tại Đại học Oxford (Anh), ông Lê Trí Thông về nước dẫn dắt nhiều doanh nghiệp lớn. Trong đó có vị trí Phó tổng giám đốc Đông Á Bank, dẫn dắt Kiều hối Đông Á tăng 300% lợi nhuận, mở rộng mạng lưới ATM lớn nhất cả nước.

Ông còn là sáng lập kiêm Phó tổng giám đốc Boston Consulting Group Việt Nam, tư vấn nhiều tổ chức thuộc cả khối công và tư nhân phát triển lớn mạnh. Trong thời gian giữ chức Phó tổng giám đốc Prudential Việt Nam, ông đưa hãng bảo hiểm lên vị trí top 4 toàn hệ thống châu Á.

Chính thức giữ "ghế nóng" PNJ từ tháng 4/2018, nhiệm vụ mà tân CEO gánh vác cũng "dày" như thành tích của ông khi trước. Cùng với ban lãnh đạo PNJ, ông Thông phải tìm cách tái định vị chiến lược, chuyển đổi mô hình kinh doanh, hướng đến nhà bán lẻ chuyên nghiệp. Đồng thời, ông phải hoạch định lộ trình số hóa hãng vàng bạc đá quý 30 năm tuổi, nhằm tiến đến phát triển bứt phá, tối ưu nguồn lực và hoàn thiện mô hình bán hàng đa kênh.

Áp lực càng lớn với CEO trẻ khi trước ông, đã có nhiều người không trụ được lâu ở vị trí Tổng giám đốc PNJ, nhất là khi tập đoàn đã quá thành công dưới cái bóng của "nữ hoàng trang sức" Chủ tịch HĐQT PNJ, Cao Thị Ngọc Dung.

Ông Lê Trí Thông và bà Cao Thị Ngọc Dung tại lễ trao giải thưởng Sao Đỏ Việt Nam 2019.

Tìm hướng đi mới

Sự xuất hiện của ông Lê Trí Thông thổi "luồng gió mới" vào hãng trang sức 30 năm tuổi. Chiến lược số hóa toàn tập đoàn, đẩy mạnh chuỗi bán lẻ và tập trung vào trải nghiệm khách hàng trở thành kim chỉ nam trong mọi hoạt động của doanh nghiệp. Những con số ấn tượng liên tiếp xuất hiện trong báo cáo quý và nửa năm của PNJ.

Hiện PNJ sở hữu mạng lưới bán lẻ hơn 350 cửa hàng, tăng 60% so với 2016, hơn 3.000 khách hàng sỉ, sản phẩm xuất đi 13 thị trường. Biên lợi nhuận PNJ đạt 21,5% so với mức 16,5 năm 2016. Doanh số hợp nhất năm ngoái ghi nhận 14.678 tỷ, tăng 70%. Lợi nhuận trước thuế thu về 1.205 tỷ, gấp đôi so với hai năm trước. Giá trị vốn hóa thị trường tăng gấp 2,5 lần trong giai đoạn 2017-2019. PNJ chính thức trở thành nhà bán lẻ số một ngành kim hoàn châu Á.

Bên ngoài những bản báo cáo số liệu, sự thay đổi rõ rệt của PNJ thể hiện trong từng cửa hàng. Dưới sự điều hành của ông Lê Trí Thông, mạng lưới bán lẻ PNJ "tiến hóa" mạnh mẽ và chính thức cho ra đời mô hình gia tăng trải nghiệm PNJ Next tạo không gian trải nghiệm, tương tác cho nhóm khách trẻ, năng động.

Ông Lê Trí Thông tham gia hoạt động "Ngày hội văn hóa PNJ".

Khác biệt chủ yếu của PNJ Next nằm ở không gian trải nghiệm. Nếu như tại các cửa hàng truyền thống, thiết kế quầy hàng phục vụ mục đích mua bán, thì ở mô hình mới, thiết kế tạo không gian mở, gia tăng tương tác. Nhân viên đứng cùng phía với khách hàng thay vì sau quầy tủ. Họ không đơn thuần là nhân viên bán hàng mà là nhà tư vấn thời trang giúp khách hàng lựa chọn trang sức ưng ý.

Điểm khác biệt thứ hai của PNJ Next là có nhiều sản phẩm trong cùng một cửa hàng như đồng hồ, mắt kính, trang sức, phụ kiện. Đó cũng là ý nghĩa của "Next" trong PNJ Next - mang tới trải nghiệm mới, dành cho thế hệ khách hàng mới, cởi mở hơn, hiện đại hơn.

Cửa hàng cũng trang bị smart camera. Tại đây, tất cả các thông tin về luồng di chuyển của khách được phân tích trên dữ liệu lớn. Từ đó, doanh nghiệp nghiên cứu để tối ưu không gian trải nghiệm, bố trí ca kíp phù hợp, xác định vị trí khách hàng ít lui tới để thiết kế lại không gian.

Khách hàng trải nghiệm không gian PNJ Next tại Hà Nội.

Doanh nghiệp đón nhận tích hiệu tích cực từ mô hình mới. Trong khi nhiều cửa hàng phải mất 4 năm để đạt doanh thu thì PNJ Next hòa vốn ngay từ tháng thứ 11. Với cùng một địa điểm, sau khi chuyển từ mô hình truyền thống sang PNJ Next, doanh số lập tức tăng gấp đôi. Điểm đánh giá sự hài lòng của khách hàng cũng cao hơn so với mặt bằng chung.

Năm 2019, PNJ mở mới tổng cộng 40 cửa hàng, trong đó có 4 cửa hàng PNJ Next. Theo kế hoạch, hết quý I/2020 sẽ có thêm ba cửa hàng PNJ Next nữa. Đến hết năm 2020, dự kiến có tổng cộng 8 cửa hàng mô hình mới ra đời.

Dấu ấn số hóa còn thể hiện ở cách PNJ phát triển sản phẩm. Mỗi tuần doanh nghiệp đều đặn cập nhật hai sản phẩm mới. Nếu như trước đây, các mẫu xuất phát từ cảm hứng của nhà thiết kế thì hôm nay, đó là sự kết hợp của cảm hứng sáng tạo và nghiên cứu thị trường, xã hội học. Mỗi thiết kế mới là kết quả của quá trình lắng nghe những chuyển biến thị trường.

Với nỗ lực toàn diện trên các hoạt động phát triển sản phẩm, đẩy mạnh kênh bán lẻ, số hóa doanh nghiệp, ông Lê Trí Thông đặt mục tiêu, lợi nhuận sau thuế năm 2019 của PNJ phải đạt 1.181 tỷ đồng, đưa doanh nghiệp vào "câu lạc bộ doanh nghiệp nghìn tỷ".

Ông Lê Trí Thông (giữa) nhận giải Sao Đỏ Việt Nam 2019.

Cống hiến của ông Lê Trí Thông tại PNJ được Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và Trung ương Hội doanh nhân trẻ Việt Nam ghi nhận. Hôm 18/12, CEO PNJ vào danh sách 10 doanh nhân tiêu biểu, nhận giải thưởng Sao Đỏ Việt Nam 2019.

Trong 100 gương mặt được đề cử và 10 doanh nhân dược vinh danh, ông Lê Trí Thông nổi bật khi dẫn dắt PNJ đột phá về doanh thu, lợi nhuận, gia tăng tài sản, đóng góp ngân sách nhà nước, bảo đảm quyền lợi người lao động và kiến tạo giá trị cho cộng đồng.

Với giải thưởng "nặng ký", ông Lê Trí Thông được xem như biểu tượng của thế hệ doanh nhân trẻ Việt dám dấn thân kiến nghiệp và đóng góp giá trị, hình thành cộng đồng doanh nghiệp phát triển bền vững.

Nam Anh