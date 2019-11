Tập đoàn CEO tiến hành triển khai tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng hướng về phía vịnh Bái Tử Long. Sonasea Vân Đồn Harbor City sở hữu 2km đường bờ biển hoang sơ cùng địa hình cao dần về đất liền. Đơn vị coi đây là một trong những khu tổ hợp trọng yếu trong chiến lược phát triển tại thị trường phía Bắc.

Tại Sonasea Vân Đồn Harbor City, CEO Group tập trung phát triển sản phẩm lưu trú cao cấp gồm biệt thự nghỉ dưỡng và khách sạn quốc tế. Bên cạnh đó, tổ hợp còn có các sản phẩm du lịch phụ trợ như trung tâm mua sắm, bến du thuyền, khu vui chơi trong nhà và ngoài trời, trung tâm hội nghị quốc tế. Tất cả quy hoạch theo mô hình "all in one" - mọi trải nghiệm trong một điểm đến giải trí đẳng cấp.

Phối cảnh Sonasea Vân Đồn Harbor City nhìn từ trên cao.

Tháng 10/2019, phân khu đầu tiên của dự án - Singapore Shoptel đã cất nóc, chủ đầu tư dự kiến sẽ ra mắt vào thời điểm cuối năm. Phân khu được tư vấn thiết kế kiến trúc và cảnh quan bởi Humphreys & Partners Architects theo mô hình phố thương mại từng thành công tại đảo quốc sư tử. Singapore Shoptel mang đến phong cách kiến trúc Á - Âu vừa cổ điển vừa hiện đại, kiến tạo một không gian trải nghiệm trẻ trung và năng động cho Vân Đồn.

"Singapore Shoptel trong tương lai sẽ là điểm đến mua sắm, vui chơi giải trí phục vụ cho hàng nghìn khách lưu trú tại đây. Dự án quy tụ các thương hiệu quốc tế, chuỗi ẩm thực đa dạng, hệ thống café sang chảnh tạo nên một điểm đến vui chơi giải trí đặc sắc không thể bỏ qua", đại diện Tập đoàn CEO nói.

Du khách khi đến Singapore Shoptel có cơ hội tận hưởng những bãi tắm riêng trải dài hoặc trải nghiệm khu nghỉ dưỡng riêng tư trên Sonasea Island Retreat. Tổ hợp tổ chức các tour du lịch tâm linh tại ngôi chùa ven biển Cái Bầu.

Liền kề Sonasea Vân Đồn là dự án Complex. Khu nghỉ dưỡng quy mô hơn 1.000 phòng do Tập đoàn quản lý khách sạn nổi tiếng Accor vận hành.

Với Sonasesa Vân Đồn Harbor City, Tập đoàn CEO kỳ vọng sẽ phát triển một tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng quy mô, tạo thêm nhiều sản phẩm du lịch mới, từng bước hiện thực hóa khát vọng đưa Việt Nam trở thành cường quốc du lịch.

Vân Đồn - điểm đến giàu tiềm năng

Vân Đồn (Quảng Ninh) sở hữu nhiều lợi thế để khai thác đa dạng các loại hình kinh tế. Huyện đảo đã được thông qua quy hoạch chung xây dựng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 trở thành một trong những vùng động lực phát triển kinh tế của Việt Nam, nằm trong nhóm dẫn đầu về thành phố đáng sống của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Hàng loạt công trình giao thông quy mô tại Vân Đồn dần đi vào vận hành. Năm 2018, Quảng Ninh khai trương cùng lúc 3 dự án gồm sân bay quốc tế Vân Đồn, cảng tàu khách du lịch quốc tế Hạ Long và cao tốc Hạ Long - Vân Đồn. Tháng 4/2019, cao tốc Vân Đồn - Móng Cái dài 80km đã khởi công, trở thành mảnh ghép cuối để hoàn thiện tuyến giao thông gắn kết khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái.

Cao tốc Vân Đồn - Móng Cái. Ảnh: CEO Group

Bên cạnh đó, Vân Đồn có tiềm năng khai thác du lịch với vịnh Bái Tử Long và một phần vịnh Hạ Long. Vân Đồn còn giữ được nhiều địa điểm hoang sơ như vườn quốc gia Bái Tử Long, đảo hòn Đũa, hòn Thiên Nga, đảo Quan Lạn, Minh Châu, Ngọc Vừng cùng quần thể vịnh Bái Tử Long.

"Với khát vọng đưa du lịch Việt Nam phát triển, Tập đoàn CEO quyết tâm biến vùng đất giàu tiềm năng nhưng vẫn còn vô cùng hoang sơ thành điểm đến mới trên bản đồ du lịch. Vân Đồn sẽ thu hút không chỉ khách du lịch trong nước, mà sẽ kéo nhiều du khách nước ngoài đến và lưu trú lâu hơn", đại diện CEO Group nói.

Trước Vân Đồn, Tập đoàn CEO đã thành công với các bất động sản tại Phú Quốc. Các dự án Sonasea Villas & Resort, Novotel Phu Quoc Resort, Best Western Premier Sonasea Phu Quoc, Novotel Villas, đã đi vào vận hành đón khách, cung cấp gần 1.500 phòng khách sạn cho đảo Ngọc.

Thành Dương