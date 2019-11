Khách tham dự sự kiện mở bán dự án The Manor Central Park có dịp nhớ về Hà Nội những năm 1970, 1980 với tàu điện "leng keng", gánh hàng rong, góc phố cổ.

Sự kiện mở bán The Manor Central Park do Bitexco Group và Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (CenLand) tổ chức vào 17/11 tại Hà Nội.

Theo đại diện CenLand, đơn vị muốn người tham dự trải nghiệm nhiều xúc cảm khi hòa mình vào không gian Hà Nội xưa; cảm nhận một Hà Nội đang chuyển mình trong thời đại mới qua phiên bản "Kỷ nguyên mới của 36 phố phường" - dự án The Manor Central Park.

Đến tham dự sự kiện, những người yêu Hà Nội cùng cầm trên tay chiếc vé đưa họ bước lên chuyến tàu điện sơn đỏ đặc trưng của Hà Nội trong thập niên 70, 80 của thế kỷ trước, ngắm nhìn những con phố cổ, gánh hàng rong, ngôi nhà cổ, người rao báo, nghe lại tiếng phát thanh viên đọc bản tin...

Không gian Hà Nội xưa được tái hiện trong sự kiện.

Một khách tham dự sự kiện chia sẻ: "Những toa tàu đỏ đã dừng hoạt động 20 năm trước, nhưng nay tôi có cơ hội ngắm nhìn lại, nhớ về Hà Nội và chiêm nghiệm về bản thân trong những năm tháng đó, thực sự rất xúc động".

Ông Phạm Thanh Hưng, Phó chủ tịch HĐQT CenGroup, tại khu vực tái hiện Hà Nội những năm 1980.

Tại sự kiện, người tham dự còn được trải nghiệm phiên bản 36 phố phường hiện đại qua các dãy nhà phố thương mại, đan xen với các khối cao tầng, biệt thự, nhà liền kề, trung tâm thương mại và 6 công viên cây xanh trong khu đô thị The Manor Central Park.

Sự kiện thu hút đông đảo khách tham dự.

Dự án The Manor Central Park tọa lạc trên đường Nguyễn Xiển (quận Thanh Xuân, Hà Nội), có quy hoạch mở, được thiết kế bởi đội ngũ kiến trúc sư đến từ Mỹ và Nhật Bản. Theo đại diện CenLand, khu đô thị phức hợp The Manor Central Park sẽ là nơi an cư của 17.000 cư dân.

Một khách hàng tham dự sự kiện may mắn trúng thưởng ôtô Mercedes trị giá 1,6 tỷ đồng.

Dịp này, chủ đầu tư Bitexco Group có chính sách ưu đãi cho khách hàng mua căn hộ tại dự án, trong đó khách hàng có thể vay vốn 70%, với lãi suất 0% trong 36 tháng. Đại diện chủ đầu tư cho hay, khách hàng cần từ 5 tỷ đồng đã có thể sở hữu căn nhà tại dự án.

Đơn vị kỳ vọng The Manor Central Park sẽ là nơi an cư, kết nối giao thương và văn hóa cộng đồng của cư dân Thủ đô với các tỉnh thành lân cận.

Minh Chi