Khu phức hợp 5 sao tại Lăng Cô, Huế có quy mô 110ha tổng vốn đầu tư hơn 2 tỷ USD.

Lễ ký kết hợp tác giữa chủ đầu tư Minh Viễn, đơn vị phân phối độc quyền CenLand và đơn vị truyền thông Ngôi Sao Mới vừa diễn ra tại Trung tâm hội nghị Capella (quận 10, TP HCM) ngày 4/6 vừa qua.

"Việc bắt tay hợp tác với CenLand và Ngôi Sao Mới hứa hẹn phát huy thế mạnh các bên, mang Six Miles Coast Resort đến gần hơn với đông đảo khách hàng", đại diện Minh Viễn cho biết.

Đại diện chủ đầu tư Minh Viễn, đơn vị phân phối CenLand và đơn vị truyền thông Ngôi Sao Mới tại lễ ký kết hợp tác.

Chia sẻ thêm lý do chọn Cenland, chủ đầu tư Minh Viễn cho biết doanh nghiệp mong muốn hợp tác với các đơn vị phân phối và truyền thông có tiềm lực tài chính vững mạnh, giàu kinh nghiệm, am hiểu thị trường bất động sản tại khu vực miền Trung.

CenLand có gần 17 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, phân phối và đầu tư thứ cấp bất động sản tại ba miền Bắc, Trung, Nam. Trong nhiều năm đây là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu thị phần môi giới bất động sản miền Bắc. Tại thị trường miền Trung, CenLand triển khai thành công nhiều dự án như: Sentosa City, Sentosa Riverside, Ngọc Dương Riverside, Hòa Bình Green Đà Nẵng, Piania City... Năm 2018, đơn vị được vinh danh Top 10 giải thưởng Sao Vàng Đất Việt.

Một số dự án nghỉ dưỡng do đơn vị này phân phối thành công trên thị trường gồm: FLC Quảng Bình Beach & Golf Resort, FLC The Coastal Hill Quy Nhơn, FLC Eco Charm, Crystal Holidays Cam Ranh Riviera, Tuần Châu Marina, Best Western Premier Sonasea Phú Quốc...

Ngoài ra, CenLand chú trọng ứng dụng công nghệ trong phân phối dự án thông qua nền tảng Cenhomes.vn. Nền tảng công nghệ bất động sản này tích hợp nhiều tính năng như xem thông tin dự án, kiểm tra căn online, thanh toán online, định giá căn hộ, mô hình 3D scanning, hỗ trợ khách hàng với chatbot tự động...

Theo thỏa thuận ký kết, Công ty Cổ phần Truyền thông và Giải trí Ngôi Sao Mới (thành viên của CenLand) cũng là đơn vị truyền thông marketing cho dự án Six Miles Coast Resort. Trong đó đơn vị sẽ cung cấp trọn gói dịch vụ tư vấn chiến lược, định vị thương hiệu, triển khai kế hoạch, booking quảng cáo...

Khu nghỉ dưỡng 5 sao giữa lòng di sản

Dự án Six Miles Coast Resort nằm ngay vùng biển Lăng Cô được chủ đầu tư lấy cảm hứng thiết kế từ kiến trúc và văn hóa của vùng đất cố đô.

Dự án được định hướng thành khu phức hợp thương mại, biệt thự và căn hộ nghỉ dưỡng chất lượng 5 sao, là điểm nghỉ dưỡng phù hợp cho du khách khi đến với hành trình di sản Huế - Đà Nẵng - Hội An.

Phối cảnh Six Miles Coast Resort.

"Six Miles Coast Resort thừa hưởng khung cảnh thiên nhiên thơ mộng, hội tụ đủ núi, biển, hồ, đầm, mây... Với các dịch vụ du lịch cao cấp, chúng tôi mang đến khách hàng những phút giây nghỉ dưỡng và hành trình khám phá văn hóa, lịch sử địa phương thú vị", đại diện chủ đầu tư nói.

Dự án phát triển theo 6 giai đoạn và đa dạng loại hình. Tại giai đoạn 1, trên tổng diện tích hơn 18ha và vốn đầu tư 368 triệu USD, dự án bao gồm 242 biệt thự nghỉ dưỡng hướng biển với diện tích nhỏ từ 93 đến 348m2, đầy đủ tiện ích, cảnh quan sân vườn, hồ bơi...

Hà Trương