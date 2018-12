Ngày 28/6, Sunshine Garden - dự án xanh của chủ đầu tư Sunshine Group đã cất nóc toà G3 tại tầng cao nhất của công trình, đánh dấu cột mốc mới của dự án căn hộ cao cấp tại trung tâm quận Hoàng Mai.

Sự kiện cất nóc dự án Xanh Sunshine Garden.

Đây là một trong những dự án trọng điểm của Tập đoàn Sunshine - một doanh nghiệp hướng đến việc đưa công nghệ 4.0 vào phát triển, vận hành và quản lý dự án.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Tổng Giám đốc tập đoàn, chia sẻ: "Sunshine Garden là dự án mà chúng tôi dành nhiều tâm huyết đầu tư. Để đảm bảo uy tín cũng như chất lượng công trình, ngoài yêu cầu kỹ thuật cao trong xây dựng, tập đoàn đã luôn nỗ lực đẩy nhanh tiến độ. Hiện dự án trong giai đoạn nước rút, các công nhân làm việc ngày đêm, thi công tốc độ để bàn giao nhà sớm nhất cho khách hàng".

Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Sunshine Group phát biểu tại buổi lễ cất nóc tòa G3 dự án Sunshine Garden.

Sau tòa G3, chủ đầu tư sẽ tiếp tục triển khai từng bước phần cảnh quan sân vườn và căn hộ trong dự án. Bên cạnh đó, khu nhà mẫu cũng đang được khẩn trương hoàn thiện để chuẩn bị cho buổi lễ ra mắt sắp tới. Hai tòa còn lại G1 và G2 đang thi công tới tầng 31 và dự kiến cất nóc trong tháng 7/2018.

Ngoài ra, chủ đầu tư cũng triển khai thi công đồng bộ các hạng mục tiện ích nội khu như vườn dạo, công viên cây xanh, thư viện, trường học quốc tế, khu vui chơi trẻ em, khu thể thao ngoài trời, thác tràn - mặt nước nhân tạo, hồ bơi ngoài trời tiêu chuẩn 5 sao, sàn tắm nắng, vườn thực nghiệm... để kịp đưa vào hoạt động cùng thời điểm bàn giao nhà cho cư dân.

Dự án chuẩn sống xanh

Năm 2010, dân số Hà Nội là 6,5 triệu dân, đến hết năm 2017, con số này ước chừng lên tới khoảng 7,7 triệu, trong đó khoảng 3,9 triệu dân tập trung ở khu vực thành thị (chiếm 51%). Quỹ đất ngày càng hạn hẹp, dân số phần lớn tập trung ở các quận trung tâm dẫn đến không gian đô thị trở nên bí bách. Việc tìm một căn hộ trong nội đô vừa thuận tiện cho sinh hoạt, đi lại nhưng vẫn đảm bảo không gian sống thoáng đãng, trong lành đang là mong muốn của nhiều người.

Theo đại diện chủ đầu tư, Sunshine Garden - chung cư sinh thái ngay tại cửa ngõ Đông Nam Hà Nội thỏa mãn nhu cầu "sống xanh" của hầu hết cư dân thành thị. Dự án nằm liền kề Park Hill - Times City và khu sinh thái Vĩnh Hưng, cách hồ Hoàn Kiếm khoảng 4km.

Khác với nhiều công trình chỉ bố trí cây xanh ở khuôn viên tầng trệt hoặc trên sân thượng tầng mái, Sunshine Garden phủ không gian xanh khắp nơi - dưới, giữa và phía trên toà nhà. Thậm chí, đại gia bất động sản này còn thu hẹp một phần diện tích xây dựng căn hộ để thiết lập vườn sinh hoạt cộng đồng ngay tại các tầng.

"Khi bắt đầu xây dựng một dự án, điều đầu tiên, chúng tôi nghĩ đến không phải bán được bao nhiêu căn hộ, thu về bao nhiêu phần lợi nhuận, mà là làm thế nào để mọi cư dân sống tại nhà của Sunshine đều hài lòng", vị đại diện của tập đoàn nhấn mạnh.

Sau tòa G3, 2 tòa còn lại dự kiến sẽ cất nóc vào tháng 7/2018.

Tại Sunshine Garden, dự án được xây dựng theo mô hình Compound - khu đô thị khép kín với chuỗi các tiện ích 5 sao đẳng cấp cùng hệ sinh thái đậm dấu ấn công nghệ 4.0 mang đến cuộc sống tiện nghi, đủ đầy cho cư dân. Theo đó, cư dân có thể tận hưởng tất cả dịch vụ từ ăn, ngủ, nghỉ, vui chơi, giải trí và học tập ngay trong nội khu dự án.

Ngoài ra, chủ đầu tư dự án còn lắp đặt hệ thống căn hộ thông minh SmartHome, xây dựng một đội ngũ chuyên nghiệp Sunshine Service phục vụ tất cả nhu cầu thiết thực của cư dân (như dọn vệ sinh, mua sắm online, giặt là, trông giữ trẻ…). Chủ đầu tư đồng thời trang bị các ứng dụng công nghệ hiện đại giúp cư dân sống tiện lợi như ví điện tử Sunshine Pay, ứng dụng đặt và giữ chỗ gửi xe thông minh, dịch vụ gọi xe sang Sunshine Cab, thẻ cư dân tích hợp thẻ ngân hàng…

Để đảm bảo cuộc sống an toàn cho các chủ nhân, Sunshine Garden cũng như nhiều dự án khác của Sunshine Group đều có hệ thống chuông hình kỹ thuật số và hệ thống kiểm soát an ninh ra vào sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt. Điều này góp phần đảm bảo an ninh chung cũng như hạn chế người bên ngoài sử dụng những tiện ích công cộng của cư dân.

Thế Đan