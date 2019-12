CapitaLand Việt Nam và Surbana Jurong ký biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển giải pháp cho các dự án đô thị thông minh bền vững tại Việt Nam, hôm 19/12.

Hợp tác tạo điều kiện cho CapitaLand Việt Nam tận dụng kinh nghiệm của Surbana Jurong trong các dịch vụ tư vấn liên quan chuỗi giá trị bất động sản hoàn chỉnh, từ quy hoạch tổng thể, thiết kế đô thị, kiến trúc, kỹ thuật đến khảo sát số lượng và quản lý dự án. Bên cạnh đó là kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển dự án khu đô thị, công nghiệp và thương mại.

Ông Chen Lian Pang - Tổng giám đốc CapitaLand Việt Nam (trái) và ông Teo Eng Cheong - Tổng giám đốc Quốc tế Surbana Jurong (phải) trong buổi ký kết thỏa thuận hợp tác về phát triển giải pháp cho các đô thị thông minh bền vững tại Việt Nam.

Ông Chen Lian Pang - Tổng giám đốc CapitaLand Việt Nam cho biết doanh nghiệp đóng góp lâu dài vào quá trình đô thị hóa của Việt Nam trong 25 năm qua. Thông qua mối quan hệ hợp tác với Surbana Jurong, nhà phát triển bất động sản có thể phát huy thế mạnh, chuyên môn và nguồn lực của đối tác để mang lại giá trị lớn hơn cho khách hàng.

"Sự phát triển các giải pháp thông minh bền vững sẽ tăng thêm lợi thế cạnh tranh cho CapitaLand Việt Nam, tạo điều kiện cho công ty đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế của thị trường này", ông Chen Lian Pang nói.

Ông Teo Eng Cheong - Tổng giám đốc Quốc tế Surbana Jurong chia sẻ tập đoàn sẽ phát huy kinh nghiệm và chuyên môn để lên kế hoạch và thiết kế các dự án mang tính thông minh bền vững ở nhiều quy mô và tính chất khác nhau. Trước đó là các dự án tiêu biểu như thành phố New Clark (Philippines), trung tâm nghiên cứu và phát triển Microsoft thuộc khu công nghệ cao ZiZhu ở Thượng Hải (Trung Quốc), đô thị thông minh Guangming ở Thâm Quyến (Trung Quốc) và đô thị thông minh Pimpri Chinchwad, liền kề thành phố Pune thuộc bang Maharashtra (Ấn Độ).

"Chúng tôi mong chờ vào hợp tác hiệu quả với CapitaLand Việt Nam, qua đó có thể đóng góp xây dựng các cộng đồng bền vững về mặt xã hội, kinh tế và môi trường tại Việt Nam", ông Teo Eng Cheong chia sẻ.

Hai tập đoàn từng hợp tác phát triển dự án nhà ở Seasons Avenue (Hà Nội), trong đó Surbana Jurong là nhà tư vấn thiết kế chính và quản lý hợp đồng.

Hợp tác cũng thể hiện cam kết của CapitaLand từng được chia sẻ trong cuộc gặp gỡ giữa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Tập đoàn, ông Ng Kee Choe vào ngày 14/6.

Hai tập đoàn từng hợp tác phát triển dự án nhà ở Seasons Avenue (Hà Nội), trong đó Surbana Jurong là nhà tư vấn thiết kế chính và quản lý hợp đồng. Dự án bao gồm 4 tòa tháp cao 40 tầng, tổng số 1.300 căn hộ và hơn 60 tiện ích đã giành nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế. Dự án được vinh danh tại Giải thưởng Bất động sản châu Á Thái Bình Dương và nhận giải "Chung cư cao cấp xuất sắc tại Hà Nội" trong khuôn khổ Giải thưởng Bất động sản Việt Nam. Vào tháng 6/2019, Seasons Avenue đã nhận chứng nhận xanh của Bộ Xây dựng Singapore.

CapitaLand Việt Nam hiện có hai dự án phức hợp trong danh mục đầu tư. Tọa lạc tại TP HCM, The Vista gồm 750 căn hộ cao cấp thuộc năm tòa tháp cao 28 tầng với tầm nhìn bao quát ra sông Sài Gòn và thành phố. Bên cạnh đó, khu thương mại của dự án với diện tích khoảng 8.500 m2 bao gồm khu phức hợp mua sắm The Oxygen và 100 căn hộ dịch vụ Somerset Vista TP HCM do Ascott Limited, công ty con của CapitaLand, quản lý.

The Vista gồm 750 căn hộ cao cấp thuộc năm tòa tháp cao 28 tầng với tầm nhìn bao quát ra sông Sài Gòn và thành phố.

Dự án phức hợp thứ hai tọa lạc tại quận Tây Hồ (Hà Nội) có thiết kế 25 tầng bao gồm 380 căn hộ thuộc khu căn hộ SoHo, khu văn phòng với diện tích sàn hơn 21.000 m2 và diện tích khu thương mại hơn 19.000 m2.

CapitaLand Việt Nam cũng vận dụng kinh nghiệm toàn cầu từ tập đoàn trong việc xây dựng các các dự án đô thị thông minh bền vững và phát triển các khu công nghiệp quy mô lớn. Doanh nghiệp cam kết cải thiện kinh tế, môi trường và phúc lợi xã hội của các bên liên quan thông qua các hoạt động và dự án phát triển bất động sản. Tính đến nay, có 7 dự án khu căn hộ nhận chứng nhận xanh. Tập đoàn cũng đang nỗ lực triển khai các hoạt động phát triển bền vững nhằm đạt chứng nhận xanh 100% cho danh mục đầu tư toàn cầu vào năm 2030.

Minh Anh