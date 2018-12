Tại lễ trao giải Transformational Business Awards 2018 vừa diễn ra tại Lon don (Anh) do tạp chí Financial Times tổ chức, Capital House được tôn vinh ở hạng mục "Công trình xanh" nhờ những đóng góp quan trọng vào sự thay đổi và phát triển bền vững cho môi trường và kiến tạo cuộc sống xanh cho cộng đồng.

Theo Financial Times, với nhiều điểm cộng trong hồ sơ đăng ký tham gia Capital House được ghi nhận là doanh nghiệp tiên phong trong việc đưa các tiêu chí xanh tiêu chuẩn quốc tế vào các dự án phân khúc giá thấp tại Việt Nam, trong đó, các chuyên gia đánh giá cao dự án EcoHome Phúc Lợi.

Cụ thể, ước tính chi phí đầu tư ban đầu cho một công trình xanh thường cao hơn 10% so với việc xây dựng một công trình bình thường. Tuy nhiên, đối với EcoHome Phúc Lợi, chi phí bổ sung của dự án dành cho xây dựng xanh chỉ tăng 1%, trong khi tiết kiệm 30% chi phí điện, nước hàng tháng cho cư dân. "Kết quả này đã phản ánh nỗ lực của chủ đầu tư trong việc thực hiện chiến lược tiết kiệm năng lượng - bảo vệ môi trường, kiến tạo cuộc sống xanh…", tạp chí này cho hay.

Theo Bà Đỗ Thùy Chi, Phó chủ tịch HĐQT Capital House, thời gian qua công ty đã nỗ lực với mục tiêu tiên phong kiến tạo cuộc sống xanh tại Việt Nam thông qua cac sản phẩm bất động sản chất lượng và ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ hiện đại.

Bà Đỗ Thùy Chi – Phó Chủ tịch HĐQT Capital House nhận Giải thưởng Transformational Business Awards.

"Giải thưởng này là sự khích lệ để chúng tôi vững tin về con đường đang đi, vì những lợi ích bền vững mang lại cho cộng đồng", lãnh đạo doanh nghiệp bày tỏ.

Transformational Business Awards là giải thưởng thường niên do Tạp chí Financial Times và Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) tổ chức bình chọn từ năm 2014.

Giải thưởng có nhiều hạng mục, gồm: công nghệ, thực phẩm và nước, giáo dục, y tế, hạ tầng cơ sở, công trình xanh, khí hậu, tài chính với nhiều hồ sơ tham dự từ khắp các nước trên thế giới. Năm 2017 có 148 hồ sơ tham gia của 152 doanh nghiệp/tổ chức từ 84 quốc gia.

Hội đồng giám khảo gồm 8 lãnh đạo và chuyên gia từ các tổ chức uy tín trên thế giới, như: Financial Times, IFC, Climate Group, Centre for Global Development, University of California, San Diego… Tư vấn kỹ thuật cho giải thưởng là công ty tư vấn và kiểm toán uy tín toàn cầu PricewaterhouseCoopers (PwC).

Tại Việt Nam, Capital House là một trong số doanh nghiệp tiên phong đưa kiến ​​trúc xanh vào các dự án từ nhà ở xã hội và nhà ở thương mại thu nhập thấp (EcoHome) đến phân khúc nhà ở thương mại thu nhập trung bình và cao (EcoLife). Theo chủ đầu tư này, các dự án xanh giúp tiết kiệm năng lượng cho các hộ gia đình, góp phần bảo vệ môi trường và tạo không gian sống xanh cộng đồng.

Ban tổ chức giải thưởng Transformational Business Awards 2018.

"Tuy nhiên, quá trình để đến được với các dự án xanh của Capital House không dễ dàng, bởi không dễ để thay đổi nhận thức của người tiêu dùng", ông Trịnh Tùng Bách - Giám đốc Ban nghiên cứu và phát triển của Tập đoàn Capital House cho hay.

Năm 2017, Capital House đã tài trợ một triệu USD cho Chương trình phát triển Công trình xanh tại Việt Nam với mục tiêu lan tỏa ý nghĩa của việc phát triển các công trình xanh đối với môi trường và cộng đồng. Dự kiến đến năm 2022 chương trình sẽ thu hút hơn 800 nhà phát triển bất động sản cùng tham gia đóng góp hàng ngàn dự án xanh cho xã hội.

Hiện, doanh nghiệp này sở hữu 5 chứng chỉ xanh thuộc 2 dự án là EcoLife Capitol và EcoHome Phúc Lợi, trong đó riêng dự án EcoLife Capitol đạt 4 chứng chỉ xanh. Ngoài ra, các dự án khác cũng tiệm cận các tiêu chuẩn xanh này như: EcoHome 1, EcoHome 2 và EcoLife Tây Hồ.

Thanh Thư