Dự án cách sân bay quốc tế Đà Nẵng 20 phút đi xe và nằm trên trục đường nối liền những di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận là Cố đô Huế, phố cổ Hội An, thánh địa Mỹ Sơn.

The Ocean Suites là tòa nhà 9 tầng, cung cấp 70 căn hộ cao cấp có tầm nhìn hướng biển và Cù Lao Chàm. Các căn hộ được thiết kế từ 1 đến 2 phòng ngủ, diện tích 56m-104,5m2, mang lại cảm giác ấm cúng, tiện nghi cho gia chủ.

Bên cạnh đó, việc sử dụng vật liêu xây dựng cao cấp cùng thiết bị nội thất hiện đại vào thiết kế cũng hứa hẹn mang lại trải nghiệm về không gian sống thoải mái cho gia đình.

Cư dân sẽ được tận hưởng những dịch vụ đẳng cấp như hồ bơi trong khuôn viên tòa nhà, sân golf 18 lỗ, câu lạc bộ biển WhiteCaps với hồ bơi 25m, sân tennis, sân chơi dành trẻ em, quán bar, nhà hàng, không gian spa bên biển. Đến nay, hơn 60% số căn hộ đã bán hết sau đợt mở bán chính thức vào cuối tháng 4/2016.

Ngày 24/10, phần móng của tòa nhà đã hoàn thiện và quá trình xây dựng phần thượng tầng kiến trúc, mái, nội thất, dịch vụ nội khu đang được triển khai gấp rút để đảm bảo bàn giao căn hộ vào quý IV/2017.

Với mức giá từ 2,3 tỷ đồng, tùy thuộc vào diện tích của mỗi căn hộ, The Ocean Suites được chủ đầu tư giới thiệu là dự án căn hộ bên biển có mức giá hấp dẫn so với các dự án cùng phân khúc và là cơ hội đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng có giá trị lâu dài, mang lại lợi ích kinh tế cao. Với The Ocean Suites, chủ nhân có quyền sử dụng căn hộ của mình đến 90 ngày trong vòng một năm cho thuê để trải nghiệm những chuyến nghỉ dưỡng cùng gia đình.

