Công ty TNHH Phát triển VSIP-Sembcorp Gateway cùng các đối tác lớn từ Singapore và Nhật Bản quyết định triển khai đầu tư dự án khu căn hộ cao cấp rộng 4,1ha - The Habitat Bình Dương. Giai đoạn một của dự án gồm hai tòa 16 tầng với 267 căn hộ, dự kiến bàn giao vào tháng 3/2017.

VSIP đặt mục tiêu phát triển The Habitat Bình Dương trở thành thương hiệu của những giá trị sống đích thực. Chiến lược phát triển của dự án tập trung vào chất lượng hoàn thiện nhằm kiến tạo một cuộc sống đẳng cấp cho các cư dân tương lai.

Vị trí đắc địa, đa dạng tiện ích

The Habitat sở hữu vị trí đắc địa ngay mặt tiền của VSIP I - một trong những khu công nghiệp đẹp, sầm uất của tỉnh Bình Dương và chỉ cách TP HCM hơn 10km. Từ dự án, cư dân chỉ cần đi bộ chưa đầy 5 phút có thể sử dụng được hàng loạt những tiện ích như siêu thị Aeon Bình Dương, bệnh viện quốc tế Becamex, sân golf Sông Bé, trường quốc tế Montesorri… và hàng loạt cửa hàng khác.

Theo chủ đầu tư, The Habitat Bình Dương có nhiều loại căn hộ để khách hàng lựa chọn. Trong đó, căn hộ 2 phòng ngủ có diện tích đa dạng từ 58 đến 79m2, căn hộ 3 phòng ngủ có diện tích từ 103m2. An ninh của dự án được bảo đảm với hệ thống an ninh 3 lớp: cổng chào với trạm gác an ninh và lực lượng bảo vệ 24/7; hệ thống thẻ từ thang máy; hệ thống liên lạc nội bộ và camera quan sát hiện đại. Dự án cũng tích hợp sẵn hồ bơi, phòng tập gym và chỗ đậu xe máy, ôtô, vệ sinh, chiếu sáng và cảnh quan khu vực chung…

Tại The Habitat Bình Dương còn có căn hộ kép (Dual Key). Khách hàng vừa sở hữu một căn hộ chính với 2 phòng ngủ và một căn hộ studio với một phòng ngủ, phòng khách và phòng tắm riêng biệt. Chủ sở hữu vừa có thể để ở, vừa đầu tư kinh doanh để sinh lời nhờ lượng lớn chuyên gia nước ngoài từ khu công nghiệp VSIP I.

Dự án đáp ứng đúng nhu cầu của các khách hàng trong khu công nghiệp VSIP I và khu vực lân cận. Hiện, hơn 60% chủ sở hữu các căn hộ đã chốt giao dịch là các chuyên gia nước ngoài đang làm việc tại Bình Dương. Chủ đầu tư đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ dự án. Cuối tháng 6, The Habitat Bình Dương đã được cất nóc và đang trong giai đoạn hoàn thiện dự án để sớm bàn giao căn hộ cho khách hàng vào đầu năm 2017.

Đơn vị liên kết uy tín

Chủ đầu tư dự án còn chú trọng đến hợp tác với các đơn vị uy tín nhằm mang lại cho cư dân cuộc sống tốt đẹp hơn. Tất cả các đơn vị tham gia vào dự án đều phải là những nhà thầu uy tín trên thị trường, trong đó có đơn vị xây dựng, lắp đặt thiết bị và hoàn thiện bên trong căn hộ: Công ty cổ phần xây dựng số 1 (Cofico) - top những nhà thầu xuất sắc năm 2015. Dự án được giám sát thi công bởi Tập đoàn đa quốc gia Apave, nhằm đảm bảo dự án đạt tiến độ thi công đúng theo kế hoạch hoặc vượt kế hoạch.

The Habitat Bình Dương gây ấn tượng bởi các thiết kế hoàn chỉnh do Công ty RSP Architects sáng tạo. Ông Daniel Lim, Tổng giám đốc RSP Việt Nam chia sẻ: "Mục tiêu của đơn vị phát triển dự án là phối hợp tiêu chuẩn chất lượng của Singapore với phong cách sống tại Việt Nam. Vì vậy, độ bền của vật liệu xây dựng và chất lượng hoàn thiện của trang thiết bị nội thất đều đạt tiêu chuẩn cao cấp".

Dự án còn có cảnh quan nội ngoại khu ngập tràn mảng xanh, gần gũi thiên nhiên. Theo ông Mark Sutton Mahan, Giám đốc Thiết kế của công ty Site Concept International, đơn vị thiết kế cảnh quan, dự án có nhiều loại cây xanh và các loại hoa trang trí. Sự cân bằng và tinh tế trong thiết kế cảnh quan của dự án sẽ mang lại cho cư dân sự thoải mái và niềm cảm hứng bất tận.

Để hoàn thiện cho đẳng cấp sống của dự án, Savills Việt Nam được chỉ định là đơn vị quản lý cho khu căn hộ thông qua lễ ký kết hợp đồng hợp tác với chủ đầu tư. Savills được biết đến trên toàn cầu là nhà cung cấp dịch vụ quản lý hàng đầu cho phân khúc nhà ở và thương mại. Có mặt tại Việt Nam từ năm 1995, Savills hiện quản lý 1,1 triệu m2 sàn, bao gồm khoảng 500.000 m2 mặt bằng thương mại và 600.000 m2 khu nhà ở phức hợp trên cả nước.

Sau 20 năm phát triển công nghiệp với kinh nghiệm thu hút hơn 600 nhà đầu tư từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ đến xây dựng hàng trăm nhà máy, tạo hàng chục nghìn việc làm; khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) đã trở thành thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực phát triển khu công nghiệp. Song song với đó, VSIP cũng dần thấu hiểu được việc xây dựng một môi trường sống chất lượng, hài hòa và kết nối với môi trường làm việc là nhu cầu cần thiết đối với các chuyên gia nước ngoài, người lao động trong và ngoài nước nước.

