Theo thông tin được công bố tại lễ ra mắt dự án FLC SeaTower Quy Nhơn tổ chức ngày 12/6 vừa qua, khách hàng có thể lựa chọn mua căn hộ cao cấp để ở và đầu tư căn hộ khách sạn theo hình thức bất động sản nghỉ dưỡng. Ở hình thức đầu tư, FLC Group đưa ra mức lợi nhuận cam kết 8% cho khách hàng bên cạnh những ưu đãi lớn như hỗ trợ tài chính lên đến 70% với lãi suất 0 đồng trong 12 tháng.

FLC SeaTower Quy Nhơn được kỳ vọng sẽ là biểu tượng cho sự phát triển của thành phố Quy Nhơn. Hotline: 0915 638 898.

Ông Đặng Tất Thắng, Phó tổng giám đốc FLC cho biết, với quy mô, thiết kế và đẳng cấp của FLC SeaTower Quy Nhơn, công trình sẽ trở thành một biểu tượng cho sự phát triển của thành phố biển Quy Nhơn. Sản phẩm sẽ là thỏi nam châm thu hút các nhà đầu tư và khách hàng, không chỉ ở Bình Định mà từ khắp mọi miền đất nước và cả quốc tế

"Khoảng 50% nhà đầu tư tham dự sự kiện đã đặt mua ít nhất một căn tại FLC SeaTower Quy Nhơn", lãnh đạo FLC cho hay.

Tại buổi lễ, chủ đầu tư đã mở quyền đăng ký cho 6 sàn tham gia phân phối dự án FLC SeaTower Quy Nhơn. Bên cạnh đó, với chương trình bốc thăm may mắn, 30 vị khách hàng đăng ký mua căn hộ tại dự án đã được chủ đầu tư chiết khấu 3% theo chương trình tri ân mang tên “Tài lộc vinh phú quý”.

Lễ ra mắt dự án FLC SeaTower Quy Nhơn.

FLC SeaTower Quy Nhơn tọa lạc bên đường An Dương Vương, đại lộ chính chạy dọc bờ biển của thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Tòa tháp này cao 30 tầng với hơn 600 căn hộ khách sạn thiết kế theo phong cách châu Âu sang trọng và tất cả đều có view hướng biển.

Dự án nằm trong tổ hợp gồm khách sạn 5 sao và các khu trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí, bar, spa… trên diện tích đất lên đến 1,7 ha, có tổng mức đầu tư 2.300 tỷ đồng. Tòa khách sạn song sinh cùng FLC SeaTower Quy Nhơn cao 25 tầng với 280 phòng.

Tổ hợp được kết nối với bờ biển ngay tại trung tâm thành phố qua một đường hầm.

Tổ hợp được kết nối với bờ biển ngay tại trung tâm thành phố qua một đường hầm nằm dưới lòng đường An Dương Vương, nơi có một quán bar sang trọng phục vụ du khách 24/24. Toàn bộ khối tháp đôi này sẽ do Tập đoàn BE (Thụy Sĩ) thiết kế và khối khách sạn sẽ do Tập đoàn Accor (Pháp) quản lý.

Tập đoàn FLC hiện là nhà đầu tư hạ tầng du lịch lớn nhất tại Bình Định với đại dự án FLC Quy Nhơn có quy mô diện tích gần 1.000 ha. Dự án gồm các hạng mục sân golf 18 lỗ, khu biệt thự và khách sạn 5 sao hơn 800 phòng, trung tâm hội nghị quốc tế 1.500 chỗ, khu tâm linh, khu vui chơi giải trí, công viên động vật hoang dã… Dự án được khởi công tháng 5/2015 và sẽ khai trương vào đầu tháng 7 tới.

Thanh Thư