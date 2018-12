Theo đại diện Tập đoàn Geleximco, năm 2016, hàng loạt dự án ở nhiều phân khúc ra mắt thị trường. Trong đó, dòng bất động sản dành cho cộng đồng được nhiều khách hàng đánh giá cao.

Nhận thấy nhu cầu sở hữu nhà ở của khách hàng có thu nhập tầm trung, Geleximco đưa ra thị trường những dự án chất lượng cao với mức giá phù hợp với thu nhập của khách hàng trẻ mong muốn sở hữu nhà Hà Nội. Nổi bật trong phân phúc này là dự án Gemek Premium hưởng lợi từ hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại như đường hầm Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến và Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long.

Gemek Premium là dự án chất lượng cao có mức giá hợp lý.

Gemek Premium nằm trong quần thể khu đô thị mới Lê Trọng Tấn (Hà Đông) và nằm sát các khu đô thị mới đang phát triển. Dự án gồm 2 toà nhà cao 34 tầng, cung cấp ra thị trường 992 căn hộ chất lượng cao. Đến giữa tháng 10, dự án đã xây dựng đến sàn tầng 27, vượt qua chỉ tiêu tiến độ đề ra và đảm bảo đúng thời gian bàn giao nhà cho khách hàng vào quý III/2017.

Với mỗi căn hộ tại Gemek Premium, chủ đầu tư luôn chăm chút tỉ mỉ, đảm bảo gió trời và ánh sáng tự nhiên tràn ngập mỗi phòng. Các căn hộ có diện tích đa dạng từ 65 đến 91m2, đáp ứng tối đa nhu cầu về chốn an cư của khách hàng. Ngoài ra, dự án còn được trang bị hệ thống báo động, chống cháy chất lượng.

Bên cạnh đó, an cư tại Gemek Premium, cư dân sẽ được thừa hưởng những tiện ích sẵn có trong khu vực và các tiện ích hiện đại trong nội khu như trung tâm mua sắm, phòng tập gym, bể bơi ngoài trời tiêu chuẩn, trường học… Để giảm tải tình trạng chờ thang máy tại một số chung cư như hiện nay, chủ đầu tư đã xây dựng hệ thống 4 thang bộ thoát hiểm và 14 thang máy tốc độ cao phục vụ cư dân. Đồng thời, vấn đề an ninh, an toàn của cư dân cũng được đề cao với hệ thống an ninh 24/24, mạng lưới camera kiểm soát, đội ngũ bảo vệ chuyên nghiệp.

Chủ đầu tư Geleximco phối hợp cùng ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) đưa ra gói hỗ trợ tài chính tối đa lên tới 70% giá trị căn hộ. Ngân hàng sẽ tiến hành giải ngân song song với gói cho vay lãi suất 0% đến khi nhận bàn giao nhà và ân hạn nợ gốc đến 3 năm.

Theo đó, khách hàng chỉ cần có 102 triệu đồng có thể sở hữu căn hộ tại Gemek Premium. Khách hàng đặt mua căn hộ chất lượng cao Gemek Premium mà không sử dụng gói vay, sẽ được tặng ngay một lượng vàng SJC.

Tính đến giữa tháng 10, dự án Gemek Premium đã xây dựng đến sàn tầng 27. Liên hệ hotline: 0915905056, chăm sóc khách hàng: 19006088. Website: gemek.sieuthiduan.vn.

Thành lập từ năm 1993, Geleximco đã trở thành tập đoàn vững mạnh trong nhiều lĩnh vực hoạt động với số vốn đạt tới hơn 6.000 tỷ đồng. Hiện, tập đoàn hoạt động đa ngành với 4 mảng chính: tài chính - ngân hàng, công nghệ thông tin, sản xuất công nghiệp và hạ tầng - bất động sản.

Tại mỗi lĩnh vực, Geleximco luôn sở hữu những dự án nổi bật, tạo dấu ấn trên thị trường. Với lĩnh vực tài chính ngân hàng, tập đoàn đang nắm giữ gần 16% vốn điều lệ ngân hàng TMCP An Bình. Với 20 năm hoạt động từ vốn điều lệ khởi điểm từ một tỷ đồng, ngân hàng đã có gần 5.320 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực công nghệ thông tin, Geleximco nắm gần 14% cổ phần của Tập đoàn Công nghệ CMC. Với ngành sản xuất công nghiệp, Geleximco tập trung đầu tư vào nhiều dự án lớn như nhà máy Xi măng Thăng Long (Quảng Ninh), nhà máy bột giấy và giấy An Hòa (Tuyên Quang), nhà máy nhiệt điện Thăng Long (Quảng Ninh).

Trong lĩnh vực bất động sản, Geleximco sở hữu nhiều dự án lớn với mức đầu tư lên tới hàng nghìn tỷ đồng như khu đô thị mới The Green Mannor rộng 135 ha; khu đô thị thành phố giao lưu rộng đến 95ha… Với mỗi dự án được cung cấp ra thị trường, tập đoàn đều dành tâm huyết, chú trọng những chi tiết nhỏ nhất.

