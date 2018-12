Đối với người phương Đông, phong thủy là yếu tố tác động to lớn đối với con người. Mua căn nhà an cư là việc lớn của đời người, nhà hợp mệnh gia chủ mang lại niềm tin ăn ra làm nên, sức khỏe và sự phát triển cho cả gia đình. Với những gia chủ có tuổi nằm trong Tây tứ mệnh thì căn nhà hợp nhất được khuyên chọn mua là hướng Tây hoặc có ban công hướng Tây.

Chủ đầu tư cho biết, EcoLife Capitol sẽ cất nóc ngày 10/10 tới và bàn giao căn hộ cho khách hàng vào quý II/2017.

Tuy nhiên thời tiết miền nhiệt đới, hướng Tây hứng ánh nắng gay gắt vào buổi chiều khiến cho nhiệt độ căn hộ tăng, làm tăng thời gian sử dụng điều hòa. Đây là bài toán đặt ra đối với dự án EcoLife Capitol khi yêu cầu tiết kiệm năng lượng, sử dụng các giải pháp công trình xanh để giảm tiêu thụ điện năng trong khi vẫn bảo đảm sự thông thoáng và mát mẻ cho các căn hộ hướng Tây.

Giải pháp cách nhiệt hiệu quả cho tường phía Tây dự án Ecolife Capitol được bộ phận nghiên cứu phát triển của chủ đầu tư Capital House đặt ra và cân nhắc nhiều giải pháp. Trong nhiều đề xuất, chủ đầu tư lựa chọn cách nhiệt bằng xốp XPS kết hợp với thạch cao. Xốp XPS kết hợp với thạch cao có độ dày vừa phải (36 mm), với chiều dài tường hướng Tây là 5m, chỉ làm giảm 0,18 m2 diện tích thông thủy của căn hộ loại C của EcoLife Capitol.

Theo tính toán của ứng dụng phần mềm EDGE, nếu chỉ sử dụng tường gạch thông thường như ở căn hộ C thì mức tiết kiệm năng lượng làm mát trong căn hộ là -2% so với mô hình cơ sở của EDGE. Tuy nhiên, sau khi kết hợp giải pháp chống nóng bằng xốp XPS và thạch cao, mức độ tiết kiệm năng lượng làm mát của căn hộ là 3%. Vì vậy, việc kết hợp xốp XPS và thạch cao này có thể giúp tiết kiệm tới 5% năng lượng sử dụng để làm mát trong căn hộ so với trước khi áp dụng.

Chỉ cần một thao tác click smartphone hoặc máy tính có kết nối mạng, hệ thống an ninh, chiếu sáng, tưới cây trong căn hộ được khởi động tự động.

Theo chủ đầu tư, tuổi thọ của giải pháp này lên tới 50 năm, vì vậy, chủ nhà có thể tiết kiệm được một khoản chi phí thay thế đáng kể trong suốt quá trình sử dụng. Mặt khác, giải pháp chống nóng cũng giúp tăng tuổi thọ công trình, hạn chế sự tích nhiệt là nguyên nhân gây ra các hiện tượng dộp, nứt trên bề mặt công trình.

Áp dụng những giải pháp xanh, những căn hộ hướng Tây của EcoLife Capitol trở nên mát mẻ, giúp xóa bỏ lo ngại căn phòng nóng nực vào mùa hè của khách hàng.

Tọa lạc tại 58 Tố Hữu, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, EcoLife Capitol nằm kề cận các công viên và hồ điều hòa lớn có diện tích 23ha và 16,6ha, với tầm nhìn rộng và thông thoáng.

Tận dụng lợi thế này, dự án được thiết kế hệ thống cây xanh 3 lớp. Các giải pháp tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng tái tạo đã giúp cho dự án đạt được các tiêu chuẩn công trình xanh quốc tế. EcoLife Capitol vừa được Tổ chức tài chính quốc tế cấp chứng chỉ xanh EDGE đầu tháng này.

Dự án EcoLife Capitol được thiết kế hệ thống cây xanh 3 lớp và thác nước thẳng đứng từ tầng 5 xuống tầng 1. Hotline: 0916250033. Website và Website

Điểm nhấn của dự án chính là không gian xanh phủ kín căn hộ. Bên cạnh đó, dự án được bao bọc bởi cảnh quan cây xanh xung quanh và hồ nước, công viên tầng thượng. Chủ đầu tư tận dụng tối đa các diện tích để trồng cây xanh như ban công ở khu vực hành lang giữa các tầng.

Cách nhau khoảng 4 tầng sẽ có thêm một khu vườn chung của mỗi tầng làm điểm nhấn. EcoLife Capitol cũng được đầu tư những tiện ích cao cấp như bể bơi nước mặn 4 mùa, nước sạch uống tại vòi, trung tâm thương mại, nhà hàng, siêu thị, phòng tập gym và nhà trẻ chất lượng quốc tế…

Chủ đầu tư cho biết, EcoLife Capitol sẽ cất nóc ngày 10/10 tới và bàn giao căn hộ cho khách hàng vào quý II/2017.

Thanh Thư