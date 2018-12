Cuối năm là thời điểm nhiều người quyết định mua nhà để thưởng cho một năm làm việc vất vả, tích cóp. Đây cũng chính là thời điểm các chủ đầu tư liên tục bung hàng.

Theo đại diện Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long (HOSE:NLG), hiện nay, các dự án được chào bán chủ yếu là căn hộ đáp ứng nhu cầu của người mua để ở. Thời điểm này, các nhà đầu tư thứ cấp đang chùn tay trước các chính sách có thể gây ảnh hưởng không tốt đến thị trường bất động sản. Ngược lại, người mua căn hộ để ở không chỉ có nhiều lựa chọn với mức giá hợp lý hơn mà còn hưởng các chính sách thanh toán ưu đãi và chương trình khuyến mãi lớn.

Căn hộ mua để ở được nhiều người lựa chọn.

Theo thống kê của Công ty Savills Việt Nam, trong quý III/2016, giao dịch của phân khúc căn hộ hạng C (giá 17-25 triệu đồng) tăng 15% so với quý II. Dự báo, từ nay đến 2017, phân khúc này vẫn sẽ tiếp tục tăng trưởng tốt do nhu cầu nhà ở của người dân vẫn ở mức cao.

Hiện, dân số tại TP HCM ngày một tăng, đặc biệt là dân nhập cư và nhiều người cần có nhà. Bên cạnh đó, số lượng sinh viên ra trường hàng năm ở lại thành phố làm việc cũng khá cao. Đa số những đối tượng này kinh tế đều chưa ổn định, cần những dự án căn hộ giá bình dân và được hỗ trợ từ các tổ chức tín dụng để sớm có nơi an cư lập nghiệp.

"Nhu cầu của khách hàng thay đổi nên các doanh nghiệp cũng phải đổi chiến lược đầu tư để có thể bán được sản phẩm. Các dự án mới được công bố thời gian gần đây đều thuộc phân khúc căn hộ hạng C, nhắm đến nhóm khách hàng trẻ tuổi với tổng giá trị thanh toán 1-2 tỷ đồng một căn", đại điện Công ty Nam Long cho biết.

Chất Nhật trong căn hộ Flora Fuji.

Sau thành công của dòng căn hộ EHome với các dự án EHome 3, EHome 4, EHome 5 The Bridgeview, với sự hợp tác của hai đối tác: Hankyu Realty và Nishi Nippon Railroad, Nam Long ra mắt dòng sản phẩm Flora theo phong cách Nhật Bản với thiết kế ưu việt. Các căn hộ tích hợp nhiều tiện ích hơn với mức giá chỉ từ khoảng một tỷ đồng một căn. Tháng 6 vừa qua, Nam Long đã hoàn thành đúng tiến độ dự án đầu tiên là Flora Anh Đào (quận 9) với tổng cộng 500 căn hộ.

Dự án tiếp theo là Flora Fuji với 789 căn hộ đang tiếp tục được Nam Long và hai đối tác Nhật Bản phát triển cũng tại quận 9. Nhắm đến khách hàng là các nhà quản lý trẻ mong muốn trải nghiệm môi trường sống hiện đại, Flora Fuji được phát triển theo mô hình căn hộ condominium phong cách Nhật.

Bên cạnh việc chú trọng kiến tạo môi trường sống với các hoạt động ngoài trời như khu sinh hoạt cộng đồng, phòng gym, spa, hồ bơi người lớn và trẻ em, vườn BBQ… Flora Fuji còn đảm bảo không gian sinh hoạt riêng tư cho mỗi căn hộ.

Bên cạnh đó, lối thiết kế chú trọng không gian sử dụng kèm theo việc bàn giao nhà hoàn thiện với sàn gỗ, cửa kính rộng, hệ thống video phone, khóa thẻ từ cho thang máy và từng căn hộ… là một lợi thế giúp Flora Fuji tạo ấn tượng với khách hàng.

Với mức giá chỉ từ 985 triệu đồng một căn 2 phòng ngủ, khách hàng sẽ được hỗ trợ vay 70% với lãi suất 0% trong 12 tháng đầu hoặc lãi suất 6,5% cố định trong ba năm. Theo tính toán, chỉ cần trả góp 3,5-7 triệu đồng một tháng, khách hàng có thể sở hữu căn hộ mà không quá lo lắng về áp lực tài chính.

Dù mới công bố ra thị trường, hơn 300 căn hộ Flora Fuji đã tiếp tục được khách hàng đặt mua. Ngày 8/11, Nam Long tiếp tục ký hợp đồng hợp tác phát triển dự án Kikyo Residence (quận 9) với hai đối tác là Hankyu Realty và Nishi Nippon Railroad.

Đông đảo khách hàng tham dự lễ mở bán đợt 2 khu căn hộ Flora Fuji.

Kikyo Residence gồm 110 biệt thự và 234 căn hộ Flora Kikyo và nhiều tiện ích khép kín, vốn đầu tư 630 tỷ đồng. Dự án này được kỳ vọng sẽ giúp Nam Long ghi dấu ấn trên thị trường bất động sản trong thời gian tới bởi vị trí đắc địa, hệ thống tiện ích chỉn chu và chính sách bán hàng linh hoạt.

