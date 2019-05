Căn hộ cho thuê đắt nhất New York giá 500.000 USD mỗi tháng

Với 500.000 USD, bạn có thể mua một căn hộ hai phòng ở Borough Park, Brooklyn (New York) hoặc một hòn đảo nhỏ.



Tuy nhiên, cùng số tiền này, bạn có thể chỉ trả tiền thuê một tháng tại căn hộ 39 của Khách sạn Pierre New York ở Fifth Avenue, Manhattan. Theo The Corcoran Group, đây là căn hộ có giá cho thuê đắt nhất bang này, với 6 triệu USD mỗi năm.