Dòng sản phẩm căn hộ biển, pháp lý minh bạch, sở hữu lâu dài đang hiếm nguồn cung, được các nhà đầu tư săn đón.

Làn sóng đầu tư hướng biển

Phó trưởng khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing Đại học Kinh tế TP HCM, Huỳnh Phước Nghĩa cho biết, trên 65% người tham gia thị trường địa ốc năm 2019 đang chọn bất động sản ven biển để đầu tư. Khảo sát về nhu cầu đầu tư ngôi nhà thứ hai (second home) của 3.000 độc giả do VnExpress thực hiện hồi tháng 6 cũng cho thấy, có đến 74,8% người trả lời thích second home của mình tọa lạc ở vùng biển. Một khảo sát khác còn khẳng định, làn sóng đầu tư hướng biển đang mạnh mẽ nhất trong một thập kỷ qua, với biên độ biến động giá lớn nhất 3 năm trở lại đây.

Ngoài loại hình truyền thống - xuất hiện đầu tiên là biệt thự, những năm gần đây, thị trường bất động sản nghỉ dưỡng ven biển xuất hiện dòng sản phẩm phái sinh là căn hộ dịch vụ, chung cư biển và căn hộ khách sạn (condotel). Với diện tích vừa phải, chi phí đầu tư của các bất động sản không gắn liền với đất này không quá lớn và phù hợp với tập nhà đầu tư lớn hơn trước.

Bên cạnh các thị trường nghỉ dưỡng đã khá phát triển như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, báo cáo của Savills Việt Nam cho thấy các nhà đầu tư đang dần nhắm tới các địa phương mới. Có một nguồn cầu du lịch đáng kể tại những điểm đến hoang sơ và chưa quá thương mại hóa; thị trường nghỉ dưỡng vì vậy đã nhanh chóng tiếp bước. Chi phí đất tại các thị trường mới nổi này thấp hơn, mở ra cơ hội đầu tư đa dạng hơn.

Những vùng biển còn giữ nét nguyên sơ, ít thương mại hóa mở ra cơ hội đầu tư đa dạng cho bất động sản nghỉ dưỡng ven biển.

Xu hướng tìm kiếm bất động sản nghỉ dưỡng ven biển sẽ còn dâng cao trong vài quý tới đến vài năm tới, do Việt Nam hiện nay vẫn chưa khai thác hết tiềm năng to lớn của ngành công nghiệp không khói. Tính riêng trong năm 2018, Việt Nam đón 15,5 triệu lượt khách du lịch quốc tế và khoảng 80 triệu lượt khách du lịch nội địa, tăng lần lượt 19,9% và 6,8% so với cùng kỳ năm trước. Cùng với định hướng xây dựng thành ngành kinh tế mũi nhọn, du lịch Việt Nam kỳ vọng chứng kiến những bước phát triển ấn tượng hơn nữa trong thời gian tới, kéo theo đó là sự tăng trưởng vượt bật của nhu cầu dịch vụ lưu trú.

Sản phẩm pháp lý minh bạch nắm ưu thế

Trái với nhu cầu đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng ven biển đang dâng cao, cung - cầu tại một số thị trường condotel biển trọng điểm như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng lại có dấu hiệu chững lại trong những tháng đầu năm nay. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2019, Đà Nẵng chỉ có thêm một dự án mới trong khi Nha Trang không có dự án mới nào, chỉ có giai đoạn tiếp theo của một dự án hiện hữu mở bán thêm hơn 140 căn.

Nguyên nhân của câu chuyện này, theo bà Võ Thị Khánh Trang - Trưởng bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn Savills TP HCM, chủ yếu là do thủ tục pháp lý. Việc chưa có một khung pháp lý điều chỉnh rõ ràng đã khiến nhiều dự án tương lai khó khăn trong việc xúc tiến giấy phép đầu tư.

Bất động sản nghỉ dưỡng ven biển đang thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư.

Tuy nhiên, bà Trang cho rằng, sự trầm lắng này thể hiện bước tiến của thị trường, khi hướng đến các sản phẩm có pháp lý minh bạch và chất lượng hơn.

"Thị trường tương lai do đó đang được trông đợi sẽ ngày càng minh bạch và chuyên nghiệp hơn", bà Trang dự báo.

Một tín hiệu tích cực khác, theo chuyên gia kinh tế Đinh Thế Hiển, là thị trường căn hộ nghỉ dưỡng từ đầu năm nay đã chứng kiến sự tham gia của nhiều doanh nghiệp bất động sản lớn với những dự án quy mô lên đến hàng trăm ha. Điều này cho thấy nguồn cầu thị trường vẫn rất dồi dào, nhưng vấn đề là thiếu nguồn cung có pháp lý đảm bảo.

"Dự án chỉ cần được cấp giấy phép xây dựng để mở bán thì khách hàng đã đồng ý xuống tiền rồi, không cần chờ đến lúc cấp sổ", ông Hiển nhận định.

Đồng tình với nhận định này, ông Trần Hiếu - Phó tổng giám đốc khối Tiếp thị và Kinh doanh DKRA Vietnam khẳng định, căn hộ biển với pháp lý minh bạch, hình thức sở hữu lâu dài là dòng sản phẩm hiếm trên thị trường bất động sản Việt Nam hiện nay và luôn được người mua săn đón.

Phối cảnh khu căn hộ Wyndham Coast thuộc dự án Thanh Long Bay.

Đáng chú ý trên thị trường hiện nay, có dự án Thanh Long Bay, tổ hợp du lịch - nghỉ dưỡng - giải trí và thể thao biển do Tập đoàn Nam Group phát triển và DKRA Vietnam làm tổng đại lý tiếp thị và phân phối. Dự án có quy mô hơn 90ha, với tổ hợp 12 phân khu có quy hoạch đồng bộ, bài bản theo chuẩn quốc tế. Trong đó, khu căn hộ biển Wyndham Coast có tầm nhìn hướng biển Kê Gà (Bình Thuận) thơ mộng, giá bán dự kiến chỉ từ 1,38 tỷ đồng mỗi căn và pháp lý sở hữu lâu dài.

Những ưu thế này đã giúp Thanh Long Bay thu hút đông đảo khách hàng tham gia trong các sự kiện tiền mở bán. Lễ khai trương căn hộ mẫu của dự án hồi giữa tháng 10 vừa qua, dù diễn ra tại địa điểm xây dựng dự án thay vì các thành phố lớn, vẫn hấp dẫn hàng trăm nhà đầu tư.

Thanh Long Bay chính thức khai trương nhà điều hành và căn hộ mẫu giữa 10/2019.

"Với Thanh Long Bay, chúng tôi muốn kiến tạo một trung tâm du lịch gắn với thể thao biển mang tầm quốc tế, tạo sức bật cho điểm đến du lịch nhiều tiềm năng này. Chúng tôi sẽ có chính sách để chọn ra những nhà đầu tư cùng tầm nhìn này", đại diện đại diện tập đoàn Nam Group chia sẻ.

Ánh Thúy