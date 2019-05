Theo chuyên gia, bổ sung dinh dưỡng bằng sữa có hệ đạm kép sẽ cung cấp đầy đủ acid amin, giúp cải thiện khối cơ, tăng cường và mau hồi phục sức khỏe.

Theo báo cáo chung tổng quan ngành y tế 2016 của Bộ Y tế, 65,4% người lớn tuổi tự đánh giá sức khỏe ở mức yếu và rất yếu. Sau tuổi 50, sức khỏe con người được ví như đang ở trên sườn dốc đi xuống với nguy cơ bệnh tật gia tăng (các bệnh về tim mạch, thần kinh, tiêu hóa, thiếu máu, xương khớp...).

Phát biểu tại hội nghị "Vai trò đạm kép (PDCAAS=1) trong bổ sung dinh dưỡng đường miệng cho bệnh nhân nằm viện", Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2 - Nguyễn Viết Quỳnh Thư (Trưởng khoa Dinh dưỡng và Tiết chế, Bệnh viện FV) cho biết, khoảng 30% đến 50% trong tổng bệnh nhân nhập viện lớn tuổi bị mất cân bằng dinh dưỡng. Sự kiện do Hội Dinh dưỡng lâm sàn TP HCM tổ chức dưới sự tài trợ của Signutra Mỹ - ngành hàng dinh dưỡng thuộc Công ty dược phẩm đa quốc gia Mundipharma.

Hội nghị "Vai trò đạm kép (PDCAAS=1) trong bổ sung dinh dưỡng đường miệng cho bệnh nhân nằm viện".

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng dinh dưỡng mất cân bằng thường do bệnh tật làm cơ thể mệt mỏi, do biếng ăn trong suốt quá trình điều trị, khả năng tiêu hóa, hấp thu các chất dinh dưỡng của đường ruột bị suy giảm hoặc do biến chứng hay di chứng của bệnh gây khó nuốt, khó nhai, hít sặc hay nghẹn...

Các tình trạng trên làm cho sức đề kháng của người bệnh suy giảm, tăng nguy cơ mắc bệnh, kém hấp thu, ảnh hưởng đến chức năng các cơ quan, suy giảm thể trạng, mất cơ. Đồng thời, việc mất cân bằng dinh dưỡng còn tăng nguy cơ tử vong, biến chứng, nhiễm trùng, thêm thời gian nằm viện, chi phí điều trị.

Bác sĩ Quỳnh Thư chia sẻ về vấn đề suy dinh dưỡng tại hội nghị.

Bác sĩ Quỳnh Thư cho biết thêm, với trường hợp ăn uống khó khăn, để sức khỏe sớm hồi phục, việc bổ sung dinh dưỡng đường miệng cho bệnh nhân được xem là giải pháp hiệu quả, không xâm hại. Người bệnh nên bổ sung các sản phẩm có chứa đạm kép chất lượng cao với chỉ số PDCAAS=1 giúp tối ưu khả năng hấp thu.

Tiến sĩ Sander Hougee từ Hà Lan chia sẻ về hệ đạm kép chất lượng cao với chỉ số PDCAAS=1.

Các chuyên gia cho biết, bổ sung dinh dưỡng bằng sữa có hệ đạm kép chất lương cao gồm đạm đậu nành tinh chế và đạm sữa sẽ cung cấp đầy đủ các acid amin cần thiết, giúp cải thiện khối cơ, mau hồi phục sức khỏe.

Theo Tiến sĩ Sander Hougee, chuyên gia từ Hà Lan về sinh học y tế, miễn dịch và dinh dưỡng, ngoài nguồn đạm chất lượng cao, cụ thể là chỉ số PDCAAS =1, các bệnh nhân còn nên bổ sung chất xơ để hỗ trợ hệ tiêu hóa và ngừa táo bón, cũng như tạo điều kiện cho các lợi khuẩn đường ruột phát triển. Đồng thời, bổ sung các dưỡng chất tạo máu, chống oxy hóa, nhiều dưỡng chất hỗ trợ xương chắc khỏe cũng là điều các bệnh nhân cần lưu ý.

Phát biểu trong cuộc họp báo sau hội nghị và lễ giới thiệu sản phẩm mới Maxvida ngày 12/5 tại TP HCM, CEO công ty Mundipharma, ông Raman Singh cho biết, Mundipharma là công ty dược phẩm đa quốc gia, tiên phong trong chăm sóc sức khỏe con người với 62 năm phát triển (1957-2019) và có mặt tại hơn 120 quốc gia.

"Với bề dày kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe người tiêu dùng, chúng tôi cam kết mang đến Việt Nam những sản phẩm dinh dưỡng tiên tiến để nâng cao sức khỏe cho những người có nhu cầu dinh dưỡng và người bệnh", ông nói.

Sản phẩm Maxvida bổ sung dưỡng chất cân bằng cho người lớn tuổi và người bệnh, cung cấp 32 dưỡng chất thiết yếu với hệ dưỡng chất tiên tiến độc quyền Certi-5. Trong đó có hệ đạm kép chất lượng cao: gồm đạm đậu nành tinh chế và đạm sữa, cung cấp đầy đủ tất cả acid amin thiết yếu cho cơ thể với khả năng hấp thu vào cơ thể cao nhất (PDCAAS = 1), giúp cải thiện khối cơ, tăng cường sức đề kháng mau hồi phục sức khỏe.

Cùng với đó là hệ chất xơ đặc biệt, giàu chất xơ hòa tan và chất xơ không hòa tan (tỷ lệ 1:1) có lợi cho hệ tiêu hóa; các dưỡng chất tạo máu (sắt, acid folic, vitamin B6, B12); các dưỡng chất chống oxy hóa (selen, kẽm, vitamin C, vitamin E); các dưỡng chất hỗ trợ xương chắc khỏe (canxi, magie, vitamin K, vitamin D).

