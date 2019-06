Những sản phẩm mới lạ, tiện lợi, phù hợp phong cách sống đang chiếm được sự quan tâm của người tiêu dùng trẻ tuổi, theo ban tổ chức Thaifex 2019.

Cơ hội mở rộng thị trường cho doanh nghiệp F&B

Hội chợ quốc tế vầ ẩm thực và đồ uống Thaifex-World of Food Asia 2019 vừa diễn ra tại Thái Lan. Đây cơ hội cho các doanh nghiệp thực phẩm và đồ uống quốc tế giới thiệu sản phẩm, kết nối tới người tiêu dùng và nhà đầu tư.

Trong 5 ngày (28/5 - 1/6), sự kiện thu hút 2.700 gian hàng từ 42 quốc gia và vùng lãnh thổ, 67.136 khách thương mại từ Trung Quốc, Malaysia, Philippines, Campuchia, Mỹ và đông đảo du khách quốc tế.

Hội chợ được tổ chức tại Trung tâm hội nghị triển lãm Impact Muang Thong Thani, huyện Pak Kret, Nonthaburi, Thái Lan từ 28/5 đến 1/6.

Nhiều hợp đồng kinh doanh giá trị đã được ký kết tại sự kiện. Theo tiết lộ của Hội đồng xúc tiến thương mại Ấn Độ, các giao dịch được thực hiện tại triển lãm của tổ chức này lên tới 30 triệu USD.

Theo bà Wendy Lim - Tổng Giám đốc Công ty Koelnmesse (Koelnmesse Pte Ltd) - thành viên ban tổ chức, Thaifex-World of Food Asia 2019 có nhiều điểm mới so với những năm trước đó.

Sự kiện chia làm 11 nhóm gian hàng là các nhóm ngành như café và trà, đồ uống, đồ ăn, dịch vụ thực phẩm, công nghệ thực phẩm, thức ăn đông lạnh, trái cây và rau xanh, thịt, gạo, hải sản, các loại kẹo và bánh kẹo.

"Ngoài việc mở rộng quy mô, chúng tôi cũng tập trung vào các hoạt động kinh doanh với chương trình dành cho khách hàng tiềm năng (hosted buyers). Nhà đầu tư có thể tham gia vào chương trình kết nối kinh doanh để thảo luận giao dịch thương mại với các doanh nghiệp. Khoảng 1.300 cuộc gặp đã diễn ra nhờ chương trình này", bà Wendy Lim nói.

Thông qua nền tảng kết nối doanh nghiệp trực tuyến, khách hàng tiềm năng tại châu Á có thể lựa chọn gian hàng quốc tế họ muốn hợp tác trong những tuần diễn ra sự kiện.

Theo đại diện ban tổ chức, khách VIP được tặng thẻ thành viên Thaifexclusive với các ưu đãi giảm giá tại các cửa hàng ẩm thực và đồ uống. Những vị khách này có thể gửi hành lý miễn phí, tham dự hội chợ mà không cần đăng ký lại trong vòng hai năm. Du khách cũng được đưa đón miễn phí và được chi trả phí vận chuyển hành lý khi tham gia sự kiện.

Xu hướng mới trong ngành thực phẩm và đồ uống

Theo bà Wendy Lim, Innova Market Insights đã xác định các xu hướng phổ biến trong ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống hiện nay.

Đáng chú ý là sự xuất hiện của thế hệ người tiêu dùng mới (millennial - những người sinh ra từ khoảng năm 1980 đến những năm đầu thập niên 2000). Đây là nhóm khách hàng có sức mua lớn, sẵn sàng thử các sản phẩm mới lạ từ mọi nơi. "Trung Quốc - một trong những nơi tiêu thụ trà lớn nhất thế giới. Đây cũng là một trong những thị trường café lớn nhất với việc gia tăng nhập khẩu nguyên liệu thực phẩm này từ nước ngoài", bà Wendy nói.

Nhiều xu hướng ẩm thực mới được giới thiệu tại sự kiện.

Người tiêu dùng có xu hướng chọn các loại thực phẩm được sản xuất và đóng gói phù hợp với lối sống của họ. Lương Thị Ngọc Nữ - Trưởng phòng Đại diện Tập đoàn Quốc tế L'amant (doanh nghiệp chuyên sản xuất café nguyên hạt và café xay Việt Nam) cho rằng nhiều người thích uống café hòa tan vì khía cạnh tiện lợi.

Tại hội chợ, loạt sự kiện về tương lai của ẩm thực đã diễn ra. Trong đó, Thaifexfuture Food Experience+ giới thiệu 28 giải pháp khởi nghiệp, công nghệ sáng tạo với những xu hướng ẩm thực đột phá.

Trong đó, startup Eden Agritech của Thái Lan giới thiệu Naturen - một loại dung dịch (không mùi, không vị, có thể ăn được) dùng để phun, nhúng vào các thực phẩm vừa được gọt vỏ, kéo dài thời gian sử dụng chúng lên đến 15 ngày. Sản phẩm sẽ giúp giảm tình trạng lãng phí thực phẩm tại Thái Lan hiện nay.

Startup Skyline Spirulina Thái Lan thì tận dụng mái của các tòa nhà ở Bangkok làm trang trại, với những chiếc xe tăng lớn được sử dụng để trồng và thu hoạch "siêu thực phẩm" tảo xoắn.

Công ty Alchemy Foodtech từ Singapore giới thiệu sản phẩm 5ibreplus làm giảm chỉ số đường huyết của gạo trắng, mì và bánh mì... mà không ảnh hưởng đến cảm giác hoặc hương vị của sản phẩm. Bằng cách giảm lượng carbohydrate, sản phẩm được kỳ vọng làm giảm tình trạng đái tháo đường.

Hội chợ là cơ hội kết nối kinh doanh của các doanh nghiệp trong ngành F&B

Các công ty sản xuất và người tiêu dùng bắt đầu chú ý đến các lựa chọn thực phẩm thay thế, ví dụ sữa đậu nành hoặc sữa hạt thay cho sữa từ bò. Một trong những doanh nghiệp hút khách tại hội chợ là Beyond Meat với thịt có nguồn gốc từ thực vật. Sản phẩm này có vẻ ngoài và cảm giác tương tự như thịt thật. Việc sản xuất chúng được cho là đòi hỏi ít tài nguyên hơn chăn nuôi và là lựa chọn bền vững hơn.

Bên cạnh đó, hội nghị chuyên đề về thực phẩm của tương lai cũng thu hút nhiều chuyên gia quốc tế tham gia. Các nội dung thảo luận chuyên sâu bao gồm: động lực đổi mới và tăng trưởng năm 2019, hoạt động thúc đẩy kinh doanh trong ngành ẩm thực, hiểu biết về người tiêu dùng và chiến lược tiếp thị, các biện pháp cải thiện dinh dưỡng...