Hôm 24/7 tại cảng Cái Mép - Thị Vải, hải quan đã bắt giữ 100 bánh cocain chứa trong lô thép 355 tấn do Pomina nhập về. Sau khi kiểm tra hành trình, hải quan cho hay, lô hàng được vận chuyển bởi Mark Shenzhen (quốc tịch Liberia) do ông Vernygora (quốc tịch Ukraine) làm thuyền trưởng rời cảng Trinidad và Tobago (châu Mỹ) hai tháng trước. Sau đó tàu cập cảng Panama và lưu lại gần nửa tháng rồi khởi hành đến Trung Quốc ngày 15/7. 9 ngày sau, tàu cập cảng Tân Cảng Cái Mép - Thị Vải trả lô hàng 17 container thép phế liệu của Công ty Stamcorp International PTE LTD (Singapore) cho bên nhận là Công ty Cổ phần Thép Pomina 2 (đóng trên địa bàn thị xã Phú Mỹ). Chiều cùng ngày, Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu khi phân tích bản khai hàng hóa, các chứng từ liên quan và thông quan điện tử đối với tàu biển nhập, xuất cảnh thấy có dấu hiệu nghi vấn đã tiến hành kiểm tra container. Nằm lẫn trong một container chứa đầy thép phế liệu, 4 chiếc bao tải lớn chứa túi màu đen bên trong có 100 bánh bọc kín bao bì nhiều màu sắc với trọng lượng 119 kg. Kiểm tra nhanh bột màu trắng bên trong các bánh, nhà chức trách xác định là cocain, chất lượng cao hơn heroin. 100 bánh cocain này trị giá 700-800 tỷ đồng. Theo lãnh đạo Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đây là vụ phát hiện ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn.