Tập đoàn C.T Group đang hợp tác với SoilBuild - tập đoàn bất động sản hàng đầu Singapore thành lập vào năm 1976, phát triển dự án Metro Star nằm ngay mặt tiền Xa lộ Hà Nội (đoạn qua quận 9, TP HCM). Dự án đã tổ chức đấu thầu quốc tế về xây dựng tại Singapore và Công ty Xây dựng Thuận Việt đã vượt qua nhiều đối thủ để trở thành nhà tổng thầu. Theo kế hoạch, dự án sẽ khởi công ngay trong tháng 12 này và giao nhà trong vòng 30 tháng, với sự hỗ trợ tài chính dồi dào từ Singapore.

Hình phối cảnh dự án Metro Star.

Kế thừa những thành công của Soilbuild trong việc xây dựng, phát triển và quản lý danh mục các bất động sản nhà ở và thương mại tại Singapore, Metro Star sẽ mang đậm các chuẩn mực về thiết kế, xây dựng, tiêu chuẩn xanh của đảo quốc sư tử. Dự án do Axis - đơn vị Singapore trực tiếp thiết kế.

Lấy cảm hứng từ kiến trúc Singapore, 2 tòa tháp của Metro Star có thiết kế mô phỏng theo hình dáng ngôi sao 3 cánh độc đáo và riêng biệt. Đây là lối kiến trúc thường áp dụng trong những dự án cao cấp nằm ở khu vực ven biển. Với phương cách thiết kế này, tất cả các căn hộ trong khuôn khổ dự án đều sở hữu ban công thoáng đãng để đón ánh nắng và gió trời tự nhiên.

Các căn hộ 2-3 phòng ngủ ở đây có diện tích dao động 55-71m2, hướng đến cuộc sống xanh, năng động và hiện đại. Mỗi căn hộ đều được trau chuốt tỉ mỉ theo tiêu chuẩn Singapore.

Trong lòng Metro Star, các kiến trúc sư còn thiết kế các cảnh quan mô phỏng 7 kỳ quan thiên nhiên, lấy cảm hứng từ "Gardens by the Bay" của đảo quốc sư tử. Sự hòa quyện của các tiện ích xanh từ bãi cỏ trước sân dự án đến những khu vườn đủ loại bên trong tòa nhà, ốc đảo thiên nhiên, hồ nước, nắng, gió tự nhiên... khiến không gian sống tại đây kết nối thành một hệ sinh thái cân bằng, đem lại những phút giây an nhiên và thư thái mỗi ngày cho các cư dân.

Ngoài ra, dự án còn tích hợp hơn 100 tiện ích nội khu đa dạng và hiện đại với chất lượng dịch vụ cao cấp, giúp cuộc sống của cư dân trở nên tiện nghi, có sẵn mọi thứ trong tầm tay để đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu mua sắm, thư giãn, ăn uống, vui chơi giải trí.

"Với những giá trị đến từ vị trí, không gian sống, cộng đồng dân cư cũng như chủ đầu tư danh tiếng từ Singapore, Metro Star hứa hẹn là một trong những dự án xứng đáng để cư dân cũng như nhà đầu tư sở hữu", đại diện chủ đầu tư chia sẻ.

Metro Star sở hữu nhiều tiện ích cao cấp. Để giữ chỗ và tham dự lễ giới thiệu dự án, liên hệ hotline 090789656, email: support@metrostar.vn hoặc truy cập tại đây.

Bên cạnh những ưu điểm về thiết kế và tiện ích bên trong dự án, Metro Star còn sở hữu lợi thế đặc biệt về vị trí khi tọa lạc tại vòng xoay lớn nhất trên Xa lộ Hà Nội - khu dân cư đông đúc, sôi động tại cửa ngõ phía Đông của Sài Gòn. Bên cạnh đó, do nằm ngay điểm kết nối với vành đai 2, qua Phạm Văn Đồng và Mai Chí Thọ, dự án còn nằm đối diện với ga số 10 của tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên. Khi tuyến metro này đi vào hoạt động, việc di chuyển từ dự án vào khu vực trung tâm quận 1 sẽ rất dễ dàng và thuận tiện.

Theo định hướng của UBND TP HCM, khu Đông Sài Gòn bao gồm quận 2, quận 9 và Thủ Đức sẽ trở thành khu đô thị sáng tạo trong tương lai. Điều này góp phần thu hút một lượng lớn nguồn nhân lực chất lượng cao đến làm việc và sinh sống. Với vị trí đắc địa, Metro Star dễ dàng đón đầu nhu cầu tìm kiếm nơi an cư trong khu vực.

Góp phần thúc đẩy và xây dựng những giá trị văn hóa của một cộng đồng văn minh, đại diện chủ đầu tư cho biết sẽ tạo ra nhiều không gian sinh hoạt chung như quảng trường, công viên thể dục, lối đi dạo, khu ăn uống ngoài trời, vườn trồng rau... tại Metro Star.

"Các không gian này là những cầu nối cộng đồng, sẻ chia khoảnh khắc thường nhật giữa cư dân với nhau nhằm xây dựng một lối sống lành mạnh, văn minh", vị đại diện nhấn mạnh.

Lộc An