C.P. Five Star - Phở Đi phục vụ đa dạng món ăn từ gà rán, xúc xích, cá viên... đến hamburger, phở và thức uống thảo dược.

Cuối tuần qua, C.P. Five Star - thương hiệu thức ăn nhanh đến từ Thái Lan thuộc C.P. Việt Nam - đã khai trương nhà hàng mới mang thương hiệu C.P. Five Star - Phở Đi tại Vincom Sky Lake (Nam Từ Liêm, Hà Nội). Đây là nhà hàng đầu tiên thuộc mô hình chuỗi thức ăn nhanh mới của doanh nghiệp.

Theo đại diện công ty, việc mở rộng phạm vi kinh doanh sang mô hình nhà hàng quy mô lớn nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao cũng như lối sống hiện đại, xu hướng ẩm thực mới của người tiêu dùng. Điểm khác biệt của C.P. Five Star - Phở Đi so với các cửa hàng thức ăn nhanh Five Star trước đó là phục vụ tại chỗ, với không gian rộng lớn, thiết kế sang trọng, chỗ ngồi thoải mái. Chuỗi nhà hàng sẽ đặt tại các trung tâm mua sắm, vui chơi giải trí lớn, hướng đến khách hàng mục tiêu là các cá nhân và gia đình trẻ.

Gia đình khách hàng thưởng thức các sản phẩm tại nhà hàng C.P. Five Star - Phở Đi.

Bên cạnh những món ăn đặc trưng của Five Star như gà rán, xúc xích, cá viên, bò viên, nugget cá... nhà hàng còn mang đến khách hàng những thực đơn phong phú như hamburger, thức uống thảo dược như trà atiso, hoa đậu biếc, hoa cúc... Tại đây, C.P. Five Star cũng giới thiệu thương hiệu Phở Đi - một loại hình dịch vụ kinh doanh mới kết hợp ẩm thực độc đáo giữa Việt Nam và Thái Lan, với việc bổ sung vào menu món phở truyền thống. Với khẩu vị phù hợp với đại đa số người Việt Nam, các món ăn ở đây có giá dao động 15.000 - 185.000 đồng.

Ông Suphat Sritanatorn - Phó tổng giám đốc cấp cao lĩnh vực Chế biến và Kinh doanh Thực phẩm Công ty CP Chăn nuôi C.P. Việt Nam cho biết, việc phát triển mô hình mới sẽ dựa trên 2 điểm chính là sản phẩm và sự hài lòng của khách hàng. Theo đó, các sản phẩm được nghiên cứu kỹ lưỡng, sản xuất bởi các nhà máy đáp ứng tiêu chí xuất khẩu sang các thị trường lớn như châu Âu, Nhật Bản. Đơn vị cũng cố gắng đem lại sự hài lòng tốt nhất cho khách hàng thông qua việc đào tạo bài bản đội ngũ nhân viên phục vụ.

"Với lợi thế hoạt động kinh doanh tại Việt Nam đã lâu, chúng tôi đã xây dựng chuỗi giá trị khép kín từ trang trại đến bàn ăn chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn thế giới. Hiện tại mỗi sản phẩm của C.P. đều có thể truy xuất nguồn gốc. Với nguồn nguyên liệu sẵn có, chúng tôi cũng có thể kiểm soát tốt giá thành sản phẩm", ông Suphat Sritanatorn nhấn mạnh.

Ông Suphat Sritanatorn - Phó tổng giám đốc cấp cao (đứng giữa) tại lễ khai trương mô hình mới - nhà hàng C.P. Five Star - Phở Đi.

Nhân dịp khai trương, công ty dành tặng phiếu quà tặng trị giá 100.000 đồng cho các đơn hàng từ 200.000 đồng trở lên cùng nhiều phần quà hấp dẫn khác.

C.P. Five Star là một trong những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm trực thuộc Công ty CP Chăn nuôi C.P. Việt Nam, với mô hình "3F khép kín", từ trang trại đến bàn ăn. Bắt đầu kinh doanh tại Việt Nam vào năm 2012, doanh nghiệp đã có 600 cửa hàng Five Star trên toàn quốc, với mô hình ki-ốt nhỏ, nằm trong các khu dân cư. Tất cả các nguyên liệu chế biến sản phẩm như thịt gà, thịt lợn tươi đều tuân theo quy trình sản xuất an toàn khép kín chuẩn quốc tế như GMP, ISO 14001: 2004, chứng chỉ HACCP: 2003, ISO 9001: 2008. Thương hiệu hướng đến phát triển thực đơn chất lượng cao, khẩu vị phù hợp với người tiêu dùng và dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp.

Lộc An