Doanh nghiệp phối hợp Cục thú y, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bình Phước phát triển chuỗi sản xuất an toàn dịch bệnh.

Ngày 15/5, tại hội trường UBND Bình Phước đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác xây dựng chuỗi sản xuất thịt gà an toàn dịch bệnh để xuất khẩu, giai đoạn 2019-2022. Thỏa thuận hợp tác này có sự tham gia của 3 bên, bao gồm Công ty C.P. Việt Nam, Cục Thú y (thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) và Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Phước.

Đại diện các bên ký thỏa thuận hợp tác.

Theo thỏa thuận, trong giai đoạn từ năm 2019-2022, các bên sẽ phối hợp xây dựng thành công chuỗi cơ sở sản xuất thịt gà an toàn dịch bệnh theo quy định của Tổ chức Dịch tễ thế giới (OIE). Chương trình hướng đến an toàn với các dịch bệnh, an toàn thực phẩm đảm bảo phát triển chăn nuôi bền vững, nâng cao giá trị sản phẩm, cung cấp sản phẩm an toàn phục vụ tiêu dùng trong nước, đáp ứng yêu cầu của quốc tế để xuất khẩu thịt gà.

Đây là dự án xuất khẩu gà chế biến theo mô hình khép kín đầu tiên của C.P. Việt Nam, thực hiện chính sách của Chính phủ trong việc thúc đẩy Việt Nam trở thành nước sản xuất thực phẩm đạt tiêu chuẩn của quốc tế. Ước tính ngân sách đầu tư lên đến 200 triệu USD và công suất đạt 50 triệu con một năm.

Đại diện Cục Thú y, Chi cục Thú y vùng 6 cùng các đại biểu tham quan công trình xây dựng nhà máy thức ăn gia súc C.P. tại khu công nghiệp Becamex Bình Phước.

Bên cạnh đó, công ty C.P. Việt Nam kỳ vọng dự án này có thể tạo cơ hội việc làm cho người dân Việt Nam sinh sống tại Bình Phước, với hơn 3.000 vị trí công việc liên quan trực tiếp đến dự án.

"Sự kiện này đánh đấu một bước phát triển mới của C.P. Việt Nam. Đây vừa là thách thức vừa là cơ hội đưa sản phẩm của Việt Nam đến gần hơn với người tiêu dùng thế giới", đại diện doanh nghiệp chia sẻ.

Lộc An