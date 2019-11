Vị trí tâm điểm kết nối

Bình Tân thành lập từ việc tách khỏi địa giới hành chính của huyện Bình Chánh. Quận sở hữu vị trí chiến lược tại phía Tây TP HCM và là cửa ngõ giao thương quan trọng kết nối các quận, huyện trung tâm thành phố với vùng kinh tế Đồng bằng Sông Cửu Long.

Tuy cách xa trung tâm thành phố nhưng Bình Tân lại tiếp giáp những quận lớn, sầm uất. Phía Đông giáp quận Tân Phú, quận 6, phía Tây giáp huyện Bình Chánh, phía Nam giáp quận 8, phía Bắc giáp quận 12 và huyện Hóc Môn. Tốc độ đô thị hóa nhanh cũng góp phần đem đến những thay đổi từng ngày tại Bình Tân.

Bình Tân nằm ở vị trí chiến lược phía Tây TP HCM.

Cú hích từ hạ tầng

Hạ tầng quận Bình Tân có sự thay đổi mạnh mẽ nhờ tầm nhìn và các chính sách quyết định xây dựng và đầu tư chỉn chu của TP HCM, với các tuyến đường lớn như đại lộ Võ Văn Kiệt, Kinh Dương Vương, Hồng Bàng, cao tốc Trung Lương... Các công trình giao thông lớn cũng sắp hoàn thiện như tuyến Metro số 3A Bến Thành - ga Tân Kiên và Metro số 6 Bà Quẹo - vòng xoay Phú Lâm.

Từ Bình Tân, người dân có thể di chuyển dễ dàng đến các tỉnh miền Tây bằng các tuyến đường như quốc lộ 22; quốc lộ 1A; tỉnh lộ 9, 12, 14, 15, 16. Mạng lưới giao thông được đầu tư đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Hạ tầng giao thông hiện đại, bài bản đã góp phần khẳng định vị thế là cửa ngõ phía Tây của quận Bình Tân, đồng thời thu hẹp khoảng cách giữa Bình Tân với các khu vực còn lại và là đòn bẩy cho khu vực.

Ngoài ra, TP HCM cũng phê duyệt dự án di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa để xây dựng khu dân cư và công viên cây xanh với tổng kinh phí lên đến gần 2.500 tỷ đồng, kỳ vọng sẽ có tác động tích cực tới giá trị bất động sản khu vực.

Theo đó, trong tổng số 44 ha đất giải tỏa sẽ có 24 ha được làm công viên cây xanh để giảm thiểu vấn đề về ô nhiễm, 12 ha xây dựng trung tâm thương mại và 8 ha còn lại làm khu phức hợp.

Tiện ích vượt trội

Sự phát triển đô thị cộng hưởng với hạ tầng hoàn thiện giúp Bình Tân ngày càng thu hút nhiều dòng tiền đổ về. Nhu cầu sinh hoạt, an cư, nghỉ dưỡng của người dân từ đó được đáp ứng đầy đủ với sự xuất hiện của các siêu thị, trường học, bệnh viện, nhà hàng, trung tâm mua sắm, địa điểm vui chơi giải trí...

Các khu đô thị, dự án chung cư cao cấp dần mọc lên, các công trình tiện ích an sinh xã hội cao cấp như Aeon Mall, bệnh viện Triều An, bệnh viện quốc tế kỹ thuật cao City, mầm non quốc tế Kindy City, mầm non Đông Nam Á (SEAS), trường Cao đẳng giao thông vận tải III và trong tương lai là khu y tế kỹ thuật cao.

Bình Tân có các bệnh viện quốc tế quy mô và hiện đại.

Tiềm năng tăng giá

Trước thực trạng quỹ đất nội thành ngày càng khan hiếm, việc phát triển dự án mới đang ngày càng bị siết chặt, nhiều chuyên gia dự đoán, khách hàng có nhu cầu an cư và đầu tư sẽ dịch chuyển tới các quận huyện vùng ven hoặc các tỉnh giáp ranh TP HCM.

Nhờ vào vị trí đắc địa cùng sự đầu tư lớn của TP HCM về hạ tầng, tiện ích, những sản phẩm bất động sản đầy đủ pháp lý tại Bình Tân được dự đoán sẽ có tính thanh khoản tốt và tiềm năng tăng giá.

Ngoài ra, khu vực này cũng là điểm đến thu hút cư dân, giới nhà giàu đến an cư lập nghiệp hoặcnghỉ dưỡng tuổi già nhờ vào môi trường sống xanh, sạch, trong lành, đủ đầy tiện ích chăm sóc sức khỏe.

Levata City - Khu nhà phố cao cấp tại Bình Tân

Tại phường Bình Trị Đông, Levata City của chủ đầu tư MD Land là một trong những dự án nhà phố cao cấp nổi bật.

Khu nhà phố cao cấp Levata City.

Levata City có vị trí đắc địa, gần trục đường huyết mạch Tên Lửa, trung tâm thương mại Aeon Mall Bình Tân, bệnh viện quốc tế City, hệ thống trường học quốc tế. Khu nhà phố còn nằm đối diện công viên xanh nên có bầu không khí trong lành, mát mẻ.

Khu nhà phố xây sẵn Levata City đã hoàn thiện tới 90% và khai trương nhà mẫu vào ngày 31/10.

