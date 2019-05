Việt Nam có 45.650 phòng sắp gia nhập thị trường năm 2019-2022, vượt qua Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Philippines, Hàn Quốc.

6 câu hỏi nên đặt ra khi đầu tư căn hộ condotel / HoREA đề xuất cấp sổ hồng cho condotel

Savills vừa công bố báo cáo tiềm năng và triển vọng của thị trường bất động sản nghỉ dưỡng và cho biết Việt Nam đang dẫn đầu nguồn cung sản phẩm nghỉ dưỡng giai đoạn 2019-2020. Rổ hàng bất động sản nghỉ dưỡng của Việt Nam vượt trội so với nhóm các nước Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Philippines, Hàn Quốc.

Việt Nam có khoảng 45.650 phòng sắp gia nhập thị trường trong giai đoạn 2019-2022, vị chi trung bình có 11.400 phòng được đưa vào khai thác mỗi năm, chiếm 69% tổng nguồn cung hiện tại. Cụ thể, Quy Nhơn có 2.250 phòng, Đà Nẵng có 12.600 phòng, Nha Trang và Cam Ranh có 17.800 phòng với tỷ lệ căn hộ khách sạn (condotel) lần lượt đạt 58-77-82% cho ba điểm đến này.

Trong năm 2018, thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Việt Nam ghi nhận 16.800 phòng đi vào hoạt động, số liệu này chỉ bao gồm các dự án 4 và 5 sao tại 8 điểm đến: TP HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Nam, Khánh Hòa, Phú Quốc, Hạ Long, Quy Nhơn. Như vậy, nếu tính cả các dự án nghỉ dưỡng 3 sao trở xuống, nguồn cung có khả năng cao hơn hiện tại rất nhiều. Hiện nay có đến 90% nguồn cung mới là các dự án tại Nha Trang, Đà Nẵng, Quảng Nam và Phú Quốc.

Thị trường căn hộ nghỉ dưỡng condotel ở Việt Nam đang bùng nổ nguồn cung.

Đơn vị khảo sát này cho biết, có 4 xu hướng chính đang thay đổi ngành du lịch nghỉ dưỡng tại thị trường Việt Nam. Thứ nhất là công nghệ. Thứ hai là cơ sở hạ tầng, phương tiện di chuyển và sự bùng nổ của ngành hàng không. Thứ ba là thay đổi trong hành vi tiêu dùng, thúc đẩy nhu cầu nghỉ dưỡng tại Việt Nam tăng lên. Thứ tư là sự thay đổi nhân khẩu học đã tác động mạnh mẽ đến ngành du lịch nghỉ dưỡng.

Tốc độ tăng trưởng trung bình lượt khách quốc tế (CAGR) tại Việt Nam trong một thập niên qua (2008 – 2018) đạt 13,8%, đầy ấn tượng khi lần lượt cao hơn khu vực Đông Nam Á (7,7%), châu Á Thái Bình Dương (6,4%) và thế giới (4,4%). Ngoài ra, nếu so với các thị trường du lịch phát triển khác, chỉ số CAGR của Việt Nam cũng cao hơn Campuchia (10,9%), Thái Lan (10,1%), Indonesia (9,7%), Philippines (8,5%) và Singapore (6,1%).

Trong vòng 3 năm kể từ cột mốc 2015 đến năm 2018 chỉ số CAGR của Việt Nam tăng 24,9%. Trong 5 năm, tức giai đoạn 2013 - 2018, CAGR của Việt Nam tăng 15,4%. Trong một thập niên, tức thời điểm 2008-2018, CAGR của Việt Nam tăng 13,8%.

Trong khi đó, báo cáo diễn biến thị trường bất động sản nghỉ dưỡng do DKRA Việt Nam công bố, trong quý I/2019 có khoảng 2 dự án condotel mới mở bán trong 3 tháng đầu năm. Rổ hàng này cung ứng cho thị trường khoảng 1.751 căn condotel, tăng 12 lần so với quý trước. Tỷ lệ tiêu thụ đạt khoảng 74%, tăng 31 lần so với quý trước.

Đơn vị này đánh giá thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Việt Nam ở phân khúc căn hộ condotel có dấu hiệu tăng cả cung lẫn cầu. Nguồn cung sơ cấp condotel tập trung chủ yếu ở Khánh Hòa và Đà Nẵng nhưng nhiều khả năng sẽ tiếp tục bùng nổ ở nhiều thủ phủ du lịch biển trên cả nước trong những quý còn lại của năm.

Vũ Lê