Từ ngày 6/6 đến hết tháng 6, vào buổi trưa từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, nhà hàng Saigon Café của khách sạn Sheraton Sài Gòn áp dụng chương trình ưu đãi cho thành viên Starwood Preferred Guest (SPG). Tiệc trưa tự chọn được phục vụ từ 12h đến 14h30 với giá 739.000 đồng cho hai người. Giá bao gồm trà, cà phê phục vụ không giới hạn nhưng chưa bao gồm 5% phí phục vụ và 10% thuế hiện hành.

Các món ăn hấp dẫn tại Saigon Café.

Chương trình chỉ áp dụng cho khách hàng là thành viên của SPG. Khách hàng chưa có thẻ thành viên có thể liên hệ trực tiếp nhân viên để được hỗ trợ đăng ký miễn phí và dễ dàng ngay tại nhà hàng. Thông tin về chương trình SPG truy cập www.spg.com.

Một thẻ thành viên chỉ áp dụng cho tối đa 8 khách một bàn, một hóa đơn. Thẻ thành viên SPG phải được xuất trình khi thanh toán. Ưu đãi không được áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi hoặc phiếu quà tặng khác. Khách sạn có quyền ngưng ưu đãi này bất kỳ lúc nào mà không cần báo trước.

Nhà hàng Saigon Café, tầng 1, Khách sạn Sheraton Sài Gòn.

Saigon Café là không gian thú vị để khách thưởng thức ẩm thực tự chọn và trò chuyện với bạn bè hay đồng nghiệp. Với tầm nhìn xuống đường Đồng Khởi náo nhiệt, nhà hàng được thiết kế với màu sắc nhẹ nhàng và gỗ tự nhiên, mang lại không gian thanh lịch và thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng.

Starwood là một trong những tập đoàn khách sạn và công ty dịch vụ giải trí hàng đầu thế giới với hơn 1.200 khách sạn và khu nghỉ mát ở gần 100 quốc gia và 180.000 nhân viên. Tên tuổi của tập đoàn Starwood gắn liền với những nhãn hiệu khách sạn và khu nghỉ mát danh tiếng như St. Regis, The Luxury Collection, W, Westin, Le Méridien, Sheraton, Tribute Portfolio, Four Points by Sheraton, Aloft, Element, Tribute Portfolio và Design Hotels.

Tập đoàn Starwood áp dụng chương trình Starwood Preferred Guest (SPG) dành cho khách cư trú tại một trong các khách sạn và khu nghỉ mát của tập đoàn. Chương trình SPG cho phép khách được hưởng điểm và quy đổi điểm thưởng sang các quà tặng hữu ích như đêm phòng, nâng cấp hạng phòng, vé máy bay... Ngoài ra, Starwood còn sở hữu Starwood Vacation Ownership, một trong những tập đoàn tiên phong về khu nghỉ mát chất lượng cao. Thông tin chi tiết truy cập: www.starwoodhotels.com.

Liên hệ: Nhà hàng Saigon Café, tầng 1, Khách sạn Sheraton Sài Gòn

Địa chỉ: 88 Đồng Khởi, quận 1, TP HCM

Đặt chỗ qua điện thoại: (08) 3827 2828 Fax: (08) 3827 2929

Email: ssht.fbsecretary@sheraton.com

Website: www.sheraton.com/saigon; www.sheratonsaigon.com

(Nguồn: Saigon Café)