Đại diện Brother Việt Nam cho biết ngoài việc đảm bảo sản xuất, kinh doanh các sản phẩm đạt tiêu chuẩn, giảm thiểu các tác động đến môi trường, Brother còn có trách nhiệm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường đến tất cả nhân viên. Do đó công ty thực hiện chiến dịch "Cùng Brother nói không với túi nylon" nhằm kêu gọi ý thức cho tất cả nhân viên, lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường và hưởng ứng trào lưu sống xanh "Zero waste - nói không với rác thải nhựa".

Nhân viên công ty phát túi tận tay các tiểu thương tại 4 chợ TP HCM.

Chỉ trong thời gian ngắn, các nhân viên công ty và người thân đã may gần 1.000 túi vải bằng chính máy may gia đình Brother. Túi có thiết kế xinh xắn và làm bằng chất liệu thân thiện với môi trường. Chiến dịch diễn ra vào ngày 27/10 tại 4 khu chợ lớn ở TP HCM gồm Chợ Bà Chiểu, Chợ Tân Định, Chợ Vườn Chuối và Chợ Bến Thành.

Chiến dịch nhận được sự quan tâm và ủng hộ của cộng đồng.

Các nhân viên Brother Việt Nam đã trao tận tay túi vải đến người dân, đồng thời, thu gom lại các loại túi nhựa, túi nylon mà mọi người đang sử dụng. Nhân viên công ty cũng chia sẻ những tác hại của túi nylon, rác thải nhựa và kêu gọi mọi người tại các khu vực chợ bảo vệ môi trường, cùng đồng hành với Brother Việt Nam xây dựng một môi trường xanh sạch.

Các nhân viên của Brother Việt Nam trong chiến dịch.

Với những chia sẻ đầy nhiệt huyết về ý thức bảo vệ môi trường cùng với những món quà được trao đi, chiến dịch diễn ra thành công và nhận được sự ủng hộ tích cực của người dân cũng như tiểu thương, ban quản lý các chợ. "Đây là một dấu hiệu tốt đẹp, giúp Brother Việt Nam có thêm động lực để xây dựng, mở rộng chiến dịch vì môi trường và cộng đồng trong tương lai", ông Nguyễn Hoài Nam, Tổng giám đốc Brother Việt Nam cho biết.

Tập đoàn Brother Nhật Bản có hơn 110 năm phát triển chuyên cung cấp các sản phẩm chất lượng cao cho thị trường in ấn, in nhãn, máy may. Brother Việt Nam trực thuộc tập đoàn quốc tế Brother Nhật Bản thành lập năm 2009, văn phòng chính được đặt tại TP HCM và nhiều trung tâm bảo bành trên toàn quốc.

Thúy An