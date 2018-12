Theo Lightstone, so với các dự án EB-5 khác trên thị trường thì với dự án Wall Street Tower mà công ty đang triển khai, các nhà đầu tư sẽ được đảm bảo nhận đơn chấp thuận I-526 (mẫu đơn xin nhập cư theo diện đầu tư EB-5) hoặc đảm bảo hoàn vốn đầu tư. "Đây là một biện pháp cần thiết nhằm bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư trước khi quyết định tham gia vào một dự án EB-5", vị đại diện Lightstone cho hay.

Đại diện công ty cho biết, các dự án của Lightstone được cam kết tạo ra đủ số lượng việc làm ứng với nhu cầu thẻ xanh vĩnh viễn cho nhà đầu tư EB-5 trước khi kêu gọi đầu tư. Thêm vào đó, sự an toàn cho nhà đầu tư được thể hiện qua việc dự án sau khi hoàn công sẽ có giá trị cao hơn số tiền vay vốn. Điều này được thông qua từ các đơn vị thẩm định dự án tại Mỹ, vì thế đảm bảo việc hoàn vốn cho nhà đầu tư.

Toàn cảnh dự án Wall Street Tower.

Có bốn nguyên tắc Lightstone đã vận dụng để phát triển trong thị trường EB-5, đồng thời cũng là những điểm chính để Lightstone nổi bật hơn so với các đối thủ cạnh tranh.

Trước hết, dự án đầu tư EB-5 của Lightstone được giám sát bởi một đại lý môi giới nhằm giúp đảm bảo rằng tất cả các dịch vụ duy trì theo tiêu chuẩn cao về đạo đức và tuân thủ đầy đủ các quy định của Uỷ ban chứng khoán Hoa Kỳ (SEC).

Thứ hai, Lightstone là đơn vị tiên phong trong việc sử dụng gấp đôi tài khoản ký quỹ dùng cho việc tiếp nhận và phân phối quỹ đầu tư thay vì chỉ sử dụng một tài khoản như những nhà phát triển EB-5 khác.

Thứ ba, để mang lại sự an toàn cho các nhà đầu tư của mình, Lightstone thông qua một tài khoản ký quỹ thứ hai nhằm giữ nguồn tiền thu cho nhà đầu tư từ việc bán các toà nhà sau khi hoàn thành dự án cho đến khi đơn I-829 của họ được phê duyệt. I-829 - là bước cuối cùng để chuyển đổi tình trạng sang thẻ xanh vĩnh viễn cho nhà đầu tư EB-5. Lightstone tin rằng với sự sắp xếp này sẽ làm cho việc đầu tư ít gặp rủi ro hơn và đảm bảo các nhà phát triển sẽ không sử dụng nguồn tiền này vào dự án mới.

Cuối cùng, Lightstone sẽ là đơn vị chịu trách nhiệm đảm bảo hoàn lại vốn cho nhà đầu tư trong trường hợp đơn I-526 của họ bị từ chối. Với sự đại diện của hãng luật nổi tiếng Greenberg Traurig, Lightstone được đánh giá cao bởi các nhà chuyên môn trong lĩnh vực đầu tư về chất lượng giám sát tất cả mọi khía cạnh của từng khoản đầu tư.

Năm 2006, Lightstone mở một quỹ bất động sản tư nhân công khai, giao dịch uỷ thác đầu tư bất động sản phi thương mại (REIT). Việc đầu tư đã quyên góp được hơn 300 triệu USD cho các nhà đầu tư và liên tục trả tiền phân phối đã đề ra. Danh mục EB-5 đầu tiên của Lightstone được chào bán vào năm 2014 nhưng không có điểm khác biệt gì so với việc cung cấp các khoản đầu tư bất động sản cho cá nhân.

Kể từ đó, Lightstone đã cung cấp bổ sung ba Quỹ tín thác đầu tư bất động sản (REITs) với 10.000 nhà đầu tư quyên góp được hơn 600 triệu USD trong vốn chủ sở hữu trên tất cả bốn quỹ tín thác đầu tư bất động sản (REIT). Hiện Lightstone đã phát triển hồ sơ theo dõi giữa các ngân hàng đáng quan tâm và công ty cho vay. Trong 6 tháng qua, Lightstone đảm bảo khoản tài chính 462 triệu USD.

Dự án Liberty Gardens I toạ lạc tại New York là dự án đầu tư EB-5 đầu tiên với 429 đơn vị đầu tư đã được hoàn tất và bước vào giai đoạn cho thuê. Một số nhà đầu tư Việt Nam cũng như ở những quốc gia khác khi tham gia vào dự án đã nhận được đơn chấp thuận I-526. Dự án thứ hai là Liberty Garden II đã được tài trợ hoàn toàn và đang bước vào xây dựng và dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2017.

Ông Jonathan Rabinow và Mitchell Hochberg cùng nhà đầu tư EB-5 tại lễ cắt băng khánh thành dự án Liberty Garden I.

Dự án mới nhất của Lightstone - Wall Street Tower là tòa nhà gồm 60 tầng với 228 căn hộ hạng sang dự kiến sẽ cung cấp cho người dân gói tiện nghi cao cấp bậc nhất. Dự án được tính toán thận trọng trong việc bảo lãnh đầu tư để tạo ra việc làm và đảm bảo những công việc này được tạo ra từ chi phí xây dựng trực tiếp.

Đại diện Lightstone khẳng định: "Ngay từ những ngày đầu thành lập, Lightstone đã xây dựng mô hình kinh doanh của mình trên cơ sở thực hiện nghiêm túc và mang tính nhân văn đối với cộng đồng các nhà đầu tư và nhà phát triển dự án. Công ty sẽ lần lượt tìm cách để cơ cấu đầu tư (kể cả EB-5 và REIT) theo cách giảm thiểu tối đa mọi rủi ro cho nhà đầu tư".

Đối với các khoản đầu tư từ Quỹ tín thác bất động sản REIT, Lightstone cung cấp một hình thức hợp tác đầu tư mà trong đó nhà đầu tư được hưởng một khoản lợi tức trong khoảng thời gian trước khi họ được hoàn vốn. Riêng với nhà đầu tư EB-5, Lightstone là đơn vị đầu tiên sử dụng tài khoản ký quỹ “Hoàn vốn đầu tư” và cung cấp một bảo lãnh hoàn trả lại số tiền đầu tư trong 30 ngày làm việc đối với trường hợp nhà đầu tư bị từ chối hồ sơ I-526.

Lightstone - là một công ty phát triển bất động sản tại thị trường New York đang tìm cách thay đổi hình thái của cộng đồng đầu tư EB-5. Mục tiêu trọng tâm trong việc đầu tư của Lightstone chính là tạo áp lực lên các nhà phát triển EB-5 nhằm thực hiện những thay đổi để bảo vệ và giảm thiểu rủi ro cho nhà đầu tư. Thực tế, thời gian gần đây, chương trình đầu tư định cư Mỹ diện EB-5 cũng vấp phải nhiều sự chỉ trích từ các khía cạnh khác nhau do quyền lợi nhà đầu tư không được bảo vệ. "Để mang đến điểm khác biệt nhằm cả thiện điều này, Lightstone sẽ là một nền tảng đầu tư vững chắc mà ở đó vấn đề đảm bảo quyền lợi dành cho nhà đầu tư luôn được đặt lên hàng đầu", vị này khẳng định.

Là một trong những nhà đầu tư bất động sản hàng đầu và đa dạng tại Mỹ, Lightstone đã thay đổi phạm vi phát triển bất động sản tại thành phố New York thông qua việc lựa chọn đầu tư vào dự án EB-5 cho tất cả mọi người trên toàn thế giới. Đội ngũ chuyên gia bất động sản sẽ hướng dẫn công ty trong việc hình thành cơ cấu đầu tư một cách thận trọng tại những khu vực đang có nhu cầu cao tại New York. Các thành viên cấp cao của nhà phát triển Lightstone chịu trách nhiệm trực tiếp đối với sự phát triển và xây dựng hơn 270.000m2 của dự án khu dân cư tại New York.

Thanh Thư