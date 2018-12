Nắm bắt được thị hiếu và xu hướng của thị trường cũng như hòa chung cùng không khí sôi động mùa World Cup 2018, chủ đầu tư Vinaconex tiếp tục đưa ra nhiều chính sách ưu đãi cho khách hàng.

Theo đó, trong mùa World Cup 2018, người mua căn hộ tại dự án có cơ hội vay ưu đãi với lãi suất 0% đến khi nhận bàn giao nhà hoặc nhận chiết khấu căn hộ lên tới 3,5% trong tháng 6. Ngoài ra, chủ đầu tư Vinaconex cũng đưa ra gói bàn giao thô - sáng tạo không gian sống cho các căn hộ, giúp khách hàng có thể thỏa sức bố trí, thiết kế không gian nội thất theo sở thích và điều kiện kinh tế. Ưu điểm nổi trội của các gói bàn giao thô này là giá mua cạnh tranh, chỉ từ 24 triệu đồng một m2 (theo diện tích thông thủy).

Bohemia Residence tọa lạc tại số 2 Lê Văn Thiêm (25 Nguyễn Huy Tưởng), Thanh Xuân, Hà Nội.

Bohemia Residence với 232 căn hộ, cao 33 tầng mang phong cách Singapore với thiết kế hợp lý, tối ưu ánh sáng và gió tự nhiên. Theo quy hoạch của thành phố, dự án cũng tiếp giáp công viên cây xanh có diện tích lên tới hơn 2.000m2. Các căn hộ tại Bohemia Residence có diện tích đa dạng từ 85 đến 136 m2, chia thành 2-3 phòng ngủ, đáp ứng nhu cầu đa dạng từ các cặp vợ chồng trẻ đến gia đình đông thành viên.

Để tận dụng tối đa tầm nhìn, các căn hộ đều có 2 ban công thoáng rộng, tận hưởng trọn vẹn ánh sáng, gió mát và không khí trong lành từ công viên bên cạnh. Với 29 tầng căn hộ, mỗi tầng có mật độ 8 căn, trong đó chủ đầu tư bố trí 5 thang máy Mitsubishi (Nhật Bản) để phục vụ mỗi tầng. Bên cạnh đó, với tỷ lệ các căn góc chiếm 50%, Bohemia Residence mang đến nhiều lựa chọn cho khách hàng.

Bể bơi trong nhà với tầm nhìn thoáng đãng.

Về tiện ích, Bohemia Residence sở hữu những tiện ích nổi bật, mang đến một cuộc sống đẳng cấp và chất lượng cho cư dân. Dự án dành 3 tầng hầm để phục vụ làm bãi đỗ xe cho cư dân, 4 tầng thương mại cung cấp các dịch vụ tiện ích cơ bản và cao cấp như phòng đọc sách, phòng sinh hoạt cộng đồng, hệ thống gym, spa, hệ thống trường mầm non đẳng cấp quốc tế. Tại tầng 4, Bohemia Residence còn bố trí bể bơi trong nhà theo tiêu chuẩn hiện đại. Bên cạnh đó, Vinaconex cũng đầu tư hệ thống an ninh, an toàn cho tòa nhà như camera giám sát 24/24, hệ thống phòng cháy chữa cháy áp dụng công nghệ mới, theo tiêu chuẩn hiện đại.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, trong quý II vừa qua, mặt bằng thị trường bất động sản quận Thanh Xuân được đánh giá có những tín hiệu tích cực. Dự án Bohemia Residence nhận được nhiều sự quan tâm của khách hàng bởi những ưu thế nổi bật như sở hữu vị trí thuận tiện giao thông, căn hộ thiết kế thông minh, tiện nghi đẳng cấp… Chỉ trong hơn một tháng ra mắt, Bohemia Residence đã bán được hơn 70% số căn hộ trong giai đoạn một.

(Nguồn: Vinaconex)