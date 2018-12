Theo đó, 50 khách hàng đầu tiên đặt chỗ dự án An Thịnh sẽ được ưu tiên nhận quyền bốc thăm mua các lô đất nền phân khu An Gia.

Với vị trí thuận lợi nằm tại trung tâm kinh tế động lực thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, cách Hội An và Đà Nẵng 15-20 phút chạy xe, khu đô thị An Thịnh thừa hưởng nguồn khách hàng hấp dẫn từ hơn 30.000 chuyên viên và công nhân viên đang làm việc tại khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc. An Thịnh đi vào hoạt động sẽ giải quyết nhu cầu chỗ ở tại địa phương.

Khu đô thị An Thịnh kết nối trực tiếp khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc.

Dự án An Thịnh gồm 468 lô đất nền và 2 block chung cư, chia làm 3 phân khu thuận tiện các mục đích sử dụng của cư dân nơi đây. Phân khu An Gia gồm 2 block đất nền nhà liền kề có diện tích đa dạng 100-120-125 m2, view nhìn công viên cây xanh thoáng đãng, thuận tiện cho an cư hoặc đầu tư cho thuê phòng trọ. Trong khi đó, tuyến phố thương mại An Phú trải dài trên trục đường 33m nối từ con đường di sản văn hóa Đà Nẵng - Hội An đến sông Cổ Cò phù hợp để kinh doanh.

Từ dự án có thể dễ dàng di chuyển đến các khu du lịch nổi tiếng như phố cổ Hội An, sân golf Montgomerie Links, núi Ngũ Hành Sơn, trung tâm Đà Nẵng, khu du lịch cao cấp Ngũ Hành Sơn và làng Đại học Đà Nẵng.

Hotline: 0905 425 555. Website: www.phugiathinh.vn

Ngoài ra, các công trình công cộng như trường học các cấp, UBND hành chính, trung tâm thể thao, chợ, bệnh viện… bao xung quanh dự án tạo nên sự thuận tiện cho các cư dân khi sinh sống tại đây.

Đặc biệt, trong giai đoạn một mở bán phân khu An Gia, khách hàng sẽ được hưởng những ưu đãi hấp dẫn từ chủ đầu tư Phú Gia Thịnh khi chỉ 125 triệu đồng, người mua có thể nhận đất xây nhà ở ngay, hỗ trợ trả góp trong năm đầu với lãi suất 0% cùng nhiều quà tặng hấp dẫn dành cho khách hàng giao dịch thành công như 5 chỉ vàng SJC, TV Sony 40 inch, tủ lạnh...

Thanh Thư