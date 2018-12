Bộ sưu tập tiền kỷ niệm World Cup 2018 các nước

Ngày 27/2, Nhà máy đúc tiền và in tem Hoàng gia Tây Ban Nha (The Royal Mint of Spain) chính thức phát hành 2 tiền xu lưu niệm World Cup 2018.



Phiên bản bằng vàng mệnh giá 100 euro, chỉ sản xuất 3.000 xu, đường kính 23mm và nặng 6,75g. Phiên bản bằng bạc có thiết kế y hệt với mệnh giá 10 euro, sản lượng 50.000 xu, đường kính 40mm và nặng 27g.