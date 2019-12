Sự kiện mở bán những căn biệt thự đảo Ecopark Grand - The Island vào cuối tuần này tiếp tục thu hút sự chú ý của khách hàng bằng bộ sưu tập quà tặng thượng lưu phiên bản giới hạn. Theo chủ đầu tư, Tập đoàn Ecopark, đây là quà tặng đắt tiền mà dự án dành đến chủ nhân tương lai.

Quà tặng dành cho những khách hàng may mắn là chiếc Mercedes Benz S450 phiên bản luxyry trị giá lên tới 5 tỷ đồng, đồng hồ Patek Philippe, Chopard, túi Hermes Birkin,...

"Chúng tôi muốn đem đến cơ hội sở hữu song song biệt thự và quà tặng thượng lưu cho khách hàng", đại diện chủ đầu tư Ecopark chia sẻ.

Biệt thự đảo Ecopark bao quanh bởi cây xanh và mặt nước.

Sở hữu vị trí đắc địa nằm ngay trung tâm khu đô thị Ecopark, quần thể biệt thự đảo thành hình dựa trên cảm hứng từ mô hình đảo Cọ (Palm Island) kỳ vỹ tại Dubai, nơi tất cả những căn biệt thự đều xây trên những nhánh đảo vươn ra giữa vịnh, bao phủ bởi thảm thực vật nhiều tầng tán.

Grand - The Island rộng hơn 60ha, diện tích dành cho cây xanh, mặt nước lên tới 62%. 100% biệt thự đảo đều có mặt thoáng tiếp xúc với thiên nhiên, giữa bốn bề vịnh hồ xanh mát. Giá trị nổi bật của Ecopark Grand - The Island là không gian sống xanh rộng lớn phía Đông Nam Hà Nội. Cảnh quan dự án xanh trong lành cùng thiết kế đẳng cấp quốc tế.

Bên trong khu đô thị Ecopark, chủ đầu tư xây dựng hệ thống an ninh nghiêm ngặt, an toàn cho những chủ nhân tương lai. Ecopark Grand - The Island định nghĩa phong cách sống sang trọng với tiện ích liền kề và hệ thống clubhouse, công viên hiện đại, thể thao - yoga, gym, bơi lội.

Chủ nhân biệt thự đảo sẽ hưởng những đặc quyền thượng lưu như: đưa đón bởi du thuyền sang trọng hay dòng xe cao cấp Maybach, có đội ngũ nhân viên concierge sẵn sàng phục vụ 24/7, phục vụ tại nhà khi mua các thiết kế mới hay các sản phẩm trong bộ sưu tập số lượng giới hạn của các thương hiệu Louis Vuitton, Gucci, Bvlgari, Tumi.

Biệt thự có nhiều tiện ích và không gian thư giãn cho chủ nhân.

"Phong cách sống thượng lưu tại Ecopark Grand - The Island định nghĩa từ chính chất lượng cuộc sống và văn hoá chứ không còn là sản phẩm bất động sản đơn thuần. Việc tích hợp dịch vụ đặc quyền cao cấp với biệt thự siêu sang tại vị trí đắc địa khiến Ecopark trở thành nơi đi đầu về dòng sản phẩm độc đáo này tại Việt Nam", đại diện Tập đoàn Ecopark chia sẻ.

Thành Dương