Cơ quan thẩm định nhấn mạnh việc người nước ngoài ra vào khu vực dự án phải chịu sự quản lý của đơn vị quân sự tại Khánh Hoà.

Chủ đầu tư dự án lớn nhất Khánh Hòa muốn làm casino

Bộ Kế hoạch & Đầu tư vừa báo cáo Thủ tướng việc thẩm định bổ sung chủ trương đầu tư kinh doanh casino tại dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng và giải trí KN Paradise của Công ty TNHH KN Cam Ranh. Doanh nghiệp này là thành viên Công ty Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành - đơn vị do ông Lê Văn Kiểm làm Chủ tịch HĐQT. Việc thẩm định được tiến hành theo chỉ đạo cách đây hơn 2 tháng của Phó thủ tướng Vương Đình Huệ, dựa trên kiến nghị của chủ đầu tư.

Doanh nghiệp đề nghị bổ sung chức năng kinh doanh casino và tăng vốn đầu tư lên 2,06 tỷ USD (khoảng 46.371 tỷ đồng) gắn với điều kiện kinh doanh casino. Theo Bộ Kế hoạch & Đầu tư, thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư là của Thủ tướng. Hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện theo quy định tại Điều 34, Luật Đầu tư. Cơ quan này cho biết Bộ Tư pháp cũng cùng quan điểm. Do đó, Bộ Kế hoạch & Đầu tư kiến nghị Thủ tướng phê duyệt chủ trương đầu tư kinh doanh casino tại dự án.

Tuy nhiên, do dự án thuộc khu vực vành đai an toàn theo Quy chế đảm bảo an ninh, an toàn, căn cứ quân sự Cam Ranh nên việc người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài ra vào khu vực dự án, theo Bộ Kế hoạch & Đầu tư, phải chịu sự quản lý của các đơn vị đóng quân trực tiếp, chuyên trách, quản lý công trình quốc phòng và khu quân sự, chính quyền, công an địa phương.

KN Paradise là dự án nằm liền kề với sân bay quốc tế Cam Ranh và gần cảng biển quốc tế Cam Ranh. Hiện dự án có 3 mặt giáp các khu vực đất quân sự, mặt còn lại giáp Biển Đông.

Khu đất này vốn liên quan đến quân đội, song từ năm 2005, Bộ Tư lệnh Hải quân, Bộ Quốc phòng có điều chỉnh ranh giới quốc phòng nên giao lại cho địa phương. Sau khi chủ đầu tư có đơn xin giao đất vào giữa năm 2016, tỉnh Khánh Hòa đã có quyết định giao và cho thuê đất dự án theo mức giá được UBND tỉnh phê duyệt.

Bộ cũng đề nghị sau khi Thủ tướng quyết định chủ trương đầu tư, doanh nghiệp sẽ làm thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư về kinh doanh casino theo luật định.

Với quy mô 800 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 46.000 tỷ đồng (xấp xỉ 2 tỷ USD), đây là dự án đang được triển khai sở hữu quỹ đất lớn nhất tại Khánh Hòa. Chủ đầu tư cho biết sẽ phát triển dự án thành tổ hợp gồm các phân khu như khách sạn 4-5 sao, căn hộ, villa, nhà phố, trung tâm thương mại, sân golf, khu dịch vụ biển, các tiện ích vui chơi giải trí...

Trong quá trình thẩm định, Bộ Kế hoạch & Đầu tư xin ý kiến của Bộ Quốc phòng, Tư pháp, Tài nguyên & Môi trường, UBND tỉnh Khánh Hòa.

Nguyễn Hà