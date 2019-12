Với thiết kế trang nhã, tính năng thông minh, bình nước nóng Rossi Arte sẽ giúp nâng tầm cho không gian phòng tắm của mỗi hộ gia đình.

Lấy cảm hứng từ dòng chảy của nước, sự mềm mại của những cánh hoa, do các nhà thiết kế đến từ Học viện thiết kế DO – Paris của Pháp thực hiện - Bình nước nóng Rossi Arte mang đậm chất nghệ thuật, thể hiện những dấu ấn riêng so với các thương hiệu khác trên thị trường. Không chỉ được tích hợp nhiều tính năng, tiện ích hiện đại, bình nước nóng Rossi Arte còn sản phẩm có thiết kế đột phá, sang trọng giống như một món quà mà công ty muốn tôn vinh, tri ân người phụ nữ – những người luôn hết lòng chăm lo và dành những điều tốt đẹp nhất cho gia đình.

Bình nước nóng được thiết kế bởi Học viện thiết kế DO - Paris.

Đại diện thương hiệu Rossi cho biết, sản phẩm bình nước nóng Rossi Arte là sản phẩm kế thừa tinh hoa 17 năm phát triển của Rossi và được đánh giá là sản phẩm đột phá, định vị lại niềm tin của người tiêu dùng vào sản phẩm Việt, vượt trội so với các sản phẩm ngoại. Sau 2 năm kể từ ngày ra mắt, bình nước nóng Rossi Arte đã góp phần giúp nhãn hiệu Rossi giữa vững thị phần số một (xác nhận và chứng thực thông tin của Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam năm 2018) và liên tục đứng trong top các bình nước nóng bán chạy nhất thị trường.

Tính năng nổi bật của bình nước nóng

Bình nước nóng Rossi Arte được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, tích hợp hàng loạt các tính năng như: Sử dụng công nghệ tráng men UMC siêu bền với men Nano Bạc kháng khuẩn; Thiết kế hiện đại, tinh tế bởi các chuyên gia thiết kế đến từ Pháp; thanh nhiệt siêu bền giúp tăng hiệu suất làm nóng lên 97,9% với thanh gia nhiệt siêu bền; bộ chống rò điện ELCB siêu nhạy. Đặc biệt sản phẩm giúp tiết kiệm 15% điện năng tiêu thụ nhờ bộ ổn nhiệt nhập từ Pháp có độ chính xác cao.