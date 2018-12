Zika là chủng virus lưu hành ở khu vực châu Phi, tuy nhiên, gần đây bùng phát thành dịch và lây lan các châu lục khác. Trong khi đó, bệnh sốt xuất huyết có từ lâu và phổ biến ở nước ta. Biểu hiện của 2 bệnh gần giống nhau gồm: sốt, phát ban trên da, viêm kết mạc, đau khớp, đau cơ, mệt mỏi và đau đầu…

So với sốt xuất huyết, khoảng 80% các ca mắc virus Zika thường không có biểu hiện bệnh. Biểu hiện lâm sàng của sốt xuất huyết thường nặng hơn, từ ngày thứ 2 có thể chảy máu chân răng, chảy máu cam; nặng hơn có thể chảy máu nội tạng, trụy mạch, sốc, nguy cơ tử vong cao. Hiện nay, nước ta đã xuất hiện đủ cả 4 tuýp của bệnh sốt xuất huyết DEN-1, DEN-2, DEN-3 và DEN-4.

Tuy nhiên, bệnh do virus Zika nguy hiểm gây biến chứng dẫn đến tật đầu nhỏ (teo não) ở trẻ sơ sinh do lây từ bà mẹ trong kỳ mang thai. Về khả năng tử vong, trên thế giới hầu như chưa ghi nhận trường hợp chết do virus này nhưng sốt xuất huyết thì ngày càng gia tăng. Việt Nam đã có 49.049 trường hợp mắc tại 48 tỉnh, thành phố, trong đó có 17 trường hợp tử vong.

Công tác truyền thông, cảnh báo và hướng dẫn người dân có kiến thức và phương pháp phòng bệnh hiệu quả rất quan trọng để tránh xảy ra những hậu quả đáng tiếc, bảo vệ sức khỏe cho gia đình và cộng đồng.

Ông Nguyễn Văn Phúc, cán bộ hưu trí tại thị xã Hồng Ngự, Đồng Tháp cho biết: "Chuỗi hội thảo là hoạt động thiết thực cùng ngành y tế, chính quyền và nhân dân địa phương trong việc tuyên truyền, ngăn chặn dịch bệnh. Hội thảo cũng khích lệ ý thức người dân chung tay, góp sức trong tham gia thực hiện các biện pháp thiết thực như thường xuyên vệ sinh nơi ở, ngủ mùng, khơi thông cống rãnh, xử lý nơi ao tù nước đọng, diệt lăng quăng, đậy nắp lu, phun hóa chất diệt muỗi, vệ sinh môi trường... Các hoạt động này góp phần hạ thấp tỷ lệ mắc bệnh và tử vong do bệnh sốt xuất huyết".

