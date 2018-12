42 căn biệt thự thuộc dự án Imperia Garden do Công ty CP HBI đầu tư tọa lạc tại quận Thanh Xuân, Hà Nội với hai mặt tiền là đường Nguyễn Huy Tưởng và Nguyễn Tuân - khu vực có cơ sở hạ tầng, tiện ích đồng bộ với trường học, bệnh viện, các khu giải trí và mua sắm sầm uất.

Theo chủ đầu tư, không chỉ có vị thế “độc tôn”, Imperia Garden còn tạo nên đẳng cấp khác biệt cho chủ nhân biệt thự khi cung cấp dịch vụ như khách sạn 5 sao, thỏa mãn phong cách sống thượng lưu của giới nhà giàu.

Dự án dành hơn 10.000m2 diện tích phát triển cây xanh, cảnh quan và đường dạo nội bộ…

Ngoài các dịch vụ 5 sao như giặt là, chăm sóc cây cảnh và lau dọn nhà cửa, tại Imperia Garden còn có dịch vụ quản gia 24/24 tương tự khách sạn hạng sang gồm đặt vé máy bay, đặt khách sạn, gọi xe, gọi đồ ăn theo thực đơn hoặc thậm chí đáp ứng những nhu cầu nhỏ nhất như mua hoa, bánh sinh nhật.

Mặc dù là khu biệt thự vườn biệt lập nhưng chủ nhân được hưởng nhiều dịch vụ tiện ích nhất ngay trung tâm Hà Nội. Toàn dự án có 79 tiện ích tích hợp trong nội khu như bể bơi, khu tập gym, siêu thị, phòng khám đa khoa, thư viện, khu shopping, bar và coffee, salon tóc, spa… để chủ nhân biệt thự tận hưởng một cuộc sống hoàn hảo.

Bên cạnh đó, chủ nhân biệt thự vườn Imperia Garden sẽ có một không gian sống xanh mà không nhiều dự án nội đô tại Hà Nội có được, đó là những khu vườn bao quanh biệt thự, vừa là nơi nghỉ ngơi thư giãn cho gia chủ, vừa tạo không gian thoáng đãng cho ngôi nhà.

Hiện, một trong những ưu tiên hàng đầu khi giới nhà giàu mua biệt thự là vấn đề an ninh. Mặc dù thiết kế mở, hòa quyện với thiên nhiên nhưng biệt thự vườn Imperia Garden vẫn đảm bảo tính riêng tư và tuyệt đối an toàn với các cổng an ninh nghiêm ngặt kiểm soát thẻ từ khi ra vào, hệ thống camera giám sát và đội tuần tra thường xuyên 24/24 bảo đảm cuộc sống thực sự bình yên cho các chủ nhân.

Sống ở biệt thự vườn Imperia Garden, chủ nhân không những an tâm dạo bộ và thư giãn trên những con đường rợp bóng cây được bao quanh bởi những hàng rào hoa lãng mạn mà còn hưởng thụ cuộc sống tiện lợi trong gia đình bởi hệ thống điều khiển thông minh (smart home) giúp mọi việc trong nhà trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.

Xung quanh Imperia Garden là những tổ hợp căn hộ, văn phòng, trung tâm thương mại và siêu thị đã hình thành như Grand Plaza, Keangnam, Big C, The Garden, Lotte Center, Vincom Mega Mall - Royal City. Các tiện ích giáo dục từ cơ sở đến đại học như trường Amsterdam, Marie Curie, Olympia, Đại học Khoa học, Đại học Xã hội và Nhân văn, Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, Đại học Quốc gia… cũng chỉ cách dự án trên dưới 3km

Không những có đầy đủ tiện ích xã hội, khu vực Imperia Garden tọa lạc cũng có hệ thống hạ tầng giao thông hoàn thiện. Đặc biệt, khi tuyến đường sắt trên cao Hà Đông - Cát Linh hoạt động thời gian tới sẽ tạo ra sự thông thoáng về giao thông cho cả khu vực. Hai tuyến đường chính tiếp xúc trực tiếp với dự án là Nguyễn Huy Tưởng và Nguyễn Tuân cũng sẽ được mở rộng theo quy hoạch, nên từ dự án sẽ dễ dàng kết nối với các trục giao thông tỏa ra các khu vực lân cận.

Thời điểm này, khách hàng đặt mua biệt thự vườn Imperia Garden sẽ được tặng thẻ nghỉ dưỡng trị giá 1.000 USD, thẻ bảo hiểm khám chữa bệnh quốc tế dành cho gia đình 4 người, trang bị hệ thống smarthome cho biệt thự và tặng gói dịch vụ 5 sao siêu VIP trong 2 năm.

