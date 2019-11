biệt thự Lancaster Eden

Toạ lạc ngay mặt tiền đường Trần Lựu, phường An Phú, Lancaster Eden là khu biệt thự biệt lập đầu tiên tại khu đô thị mới An Phú - An Khánh. Sản phẩm bất động sản hạng sang Lancaster Eden thu hút sự quan tâm của nhóm khách hàng giàu có, thành đạt và am tường phong cách sống.

Lấy cảm hứng từ khu vườn Eden (vườn địa đàng) trong các câu chuyện cổ, 12 căn biệt thự tại Lancaster Eden được đặt theo tên của các loài hoa cao quý như: hoa Nhài, hoa Lan, Mẫu Đơn, Diên Vỹ, hoa Trà - những cái tên gợi cảm giác sống sang trọng cho chủ nhân sở hữu.

Phối cảnh Lancaster Eden từ bên ngoài nhìn vào.

Ở mỗi căn biệt thự, chủ nhân sẽ cảm nhận trọn vẹn vẻ yên bình của không gian riêng tư được "đo ni đóng giày" cho những người tinh tế với đặc quyền thượng lưu tại: Vườn Eden, Hầm Ánh Sáng, Club house, phòng gym-yoga. "Vẻ sang trọng nép mình khéo léo bởi các mảng xanh và tách biệt hoàn toàn với nhịp sống ồn ào, sôi động của khu đô thị An Phú - An Khánh, quận 2 có giá trị bất động sản cao", đại diện chủ đầu tư nói.

"Nếu quan sát, bạn sẽ thấy Lancaster Eden là dự án biệt thự khép kín độc đáo tại khu đô thị An Phú - An Khánh trong bối cảnh vô cùng khan hiếm quỹ đất. Một không gian sống sang trọng cùng các tiện ích xứng tầm, sở hữu vị trí đắc địa", đại diện chủ đầu tư nói.

Từ khu biệt thự, cư dân có thể kết nối dễ dàng với trung tâm quận 1 theo nhiều cách từ tuyến đường Xa lộ Hà Nội qua cầu Sài Gòn, theo tuyến đường Lương Định Của qua cầu Thủ Thiêm về chợ Bến Thành, hoặc theo đại Lộ Đông Tây qua hầm Thủ Thiêm về trung tâm quận 1. Lancaster Eden được bao quanh bởi các tuyến đường huyết mạch như Mai Chí Thọ, Xa Lộ Hà Nội, Trần Não, Lương Định Của.

Khu biệt thự sở hữu vị trí đắc địa với hai tuyến đường lớn bao quanh.

Trong vài năm trở lại đây, diện mạo của khu đô thị An Phú An Khánh thay đổi mạnh mẽ nhờ sự hiện diện của của hệ thống giao thông hiện đại chạy qua gồm tuyến cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, đường Vành đai 2, dự án mở rộng và nâng cấp đường Nguyễn Thị Định, Trần Não. Giao thông khu vực quận 2 trở nên thông suốt, kết nối dễ dàng đến các khu vực lân cận như quận 1, quận 9, quận Bình Thạnh, quận Thủ Đức, Phú Mỹ Hưng - quận 7.

Ngoài ra, tuyến đường sắt trên cao Metro đi qua địa bàn quận 2, các trung tâm thương mại hiện đại như Vincom Mega Mall, Pakson Cantavil, Big C, MM Market, cũng như các dự án căn hộ cao cấp đã giúp làm tăng giá trị bất động sản tại khu vực.

Chủ đầu tư dự án kỳ vọng Lancaster Eden sẽ phát triển theo mô hình tương tự Beverly Parks - khu dân cư thượng lưu nổi tiếng tại Mỹ với những căn biệt thự giữa không gian yên bình của thiên nhiên.

"Với những người giàu có, thành đạt thì một không gian sống sang trọng luôn là sự kết hợp của nhiều yếu tố, từ vị trí, giá bán, quy mô, thiết kế nội thất, cho đến các tiện ích xung quanh. Trong đó, vị trí là yếu tố quan trọng hàng đầu", đại diện chủ đầu tư nói.

Thành Dương