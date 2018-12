Bệnh nhân sốt xuất huyết không được điều trị đúng cách hoặc điều trị muộn có thể gặp phải biến chứng dẫn đến các trường hợp tử vong là thoát huyết tương. Đó là hiện tượng huyết tương bị thoát qua thành mạch, dẫn đến mất một lượng nước lớn trong tuần hoàn gây trụy mạch. Nguy hiểm hơn, nếu lượng huyết tương bị thoát lớn, ồ ạt sẽ gây bụng to, cổ chướng.

Vì vậy, bệnh nhân phải được phát hiện sớm bằng cách theo dõi, khám màng bụng, màng phổi, siêu âm và làm các xét nghiệm. Loại biến chứng nguy hiểm thứ hai là xuất huyết bất thường do rối loạn đông máu và tiểu cầu giảm gây chảy máu cam dữ dội, rong kinh, chỗ chích bị bầm tím, xuất huyết đường tiêu hóa, xuất huyết nội tạng (não, phổi)...

Cũng như sốt xuất huyết, bệnh do virut Zika lây truyền chủ yếu qua vết cắn của muỗi vằn bị nhiễm, gây biến chứng dẫn đến tật đầu nhỏ (teo não) ở trẻ sơ sinh do lây từ bà mẹ trong kỳ mang thai. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã ban bố tình trạng khẩn cấp y tế công cộng quốc tế về virus Zika, sau khi tham khảo ý kiến từ các chuyên gia hàng đầu về dịch tễ học, y tế công cộng và bệnh truyền nhiễm từ khắp thế giới tại một cuộc họp của ủy ban khẩn cấp y tế quốc tế thuộc WHO.

Virus Zika đã lây hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 57 nơi tiếp tục có sự lây truyền của virus Zika do muỗi truyền, khiến nguy cơ xảy ra dịch là rất lớn. Tổ chức này cảnh báo dịch Zika có thể diễn biến tồi tệ hơn trước khi được kiểm soát và khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp chống muỗi và tránh bị muỗi đốt.

Mặc dù đã phòng ngừa bệnh sốt xuất huyết nhiều năm nay nhưng hàng năm số ca sốt xuất huyết mắc mới vẫn cao. Tính đến tháng 7, cả nước đã ghi nhận 44.859 trường hợp mắc tại 46 tỉnh, thành phố, trong đó có 14 trường hợp tử vong, tăng 2,6 lần so với cùng kỳ 2015. Để đối phó trước tình hình dịch sốt xuất huyết diễn biến căng thẳng và phức tạp, ngành Y tế đã yêu cầu các địa phương tổ chức thực hiện chiến dịch diệt lăng quăng, phun hóa chất 100% các hộ gia đình tại ổ dịch và xác định điểm nóng để tập trung nguồn lực, giải quyết triệt để, bảo đảm không để dịch bùng phát, lan rộng, kéo dài.

Các bác sĩ chuyên khoa và đại diện nhãn hàng Jumbo Vape hướng dẫn, giải đáp tường tận về cách phòng ngừa dịch bệnh cho người dân.

Trước tình trạng đó, nhãn hàng Jumbo Vape của Công ty Fumakilla Việt Nam - nhãn hiệu diệt côn trùng số 1 Việt Nam phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tổ chức các buổi hướng dẫn kiến thức với chuỗi hội thảo về "Phòng ngừa và xử trí bệnh sốt xuất huyết và bệnh do virus Zika". Chương trình được tổ chức 6 năm liên tiếp tại nhiều tỉnh thành phố trong cả nước.

Tại hội thảo, các bác sĩ chuyên khoa sốt xuất huyết khẳng định việc diệt muỗi là biện pháp tích cực để sớm đẩy lùi sốt xuất huyết và bệnh do virus Zika, đảm bảo sức khỏe mỗi người, gia đình và cộng đồng.

(Nguồn: Công ty Fumakilla Việt Nam)