Không chỉ ở Việt Nam, xu hướng ở nhà thuê khá được ưa chuộng tại nhiều nước phát triển.

Gần đây, CBRE (Tập đoàn tư vấn và quản lý bất động sản) đã làm một phép toán cho mức thuê nhà với dân thành thị trong 15 năm. Dựa trên khảo sát thực tế với giá thuê một căn hộ trung bình hiện nay 6-7 triệu đồng một tháng, tỷ lệ tăng giá được giả định 2% một năm, thì sau 15 năm, tổng chi phí thuê nhà khoảng 1,29-1,5 tỷ đồng.

Dù mức chi trên có thể giúp nhiều người dễ dàng sở hữu một căn hộ chung cư, song nhiều người vẫn e ngại vì sợ chi phí lãi vay khi mua nhà đẩy tổng thực chi cao hơn nhiều so với giá căn hộ. Tuy vậy, bên cạnh việc giá chung cư đang khá mềm khi phân khúc chung cư vài trăm triệu đến một tỷ đồng đang ngày càng dồi dào, nếu cân nhắc về giá trị thời gian của khoản vay, chi phí cơ hội và những tiện ích sống lâu dài, an cư trong căn nhà của chính mình có nhiều ưu thế so với việc sống tạm ở nhà thuê.

CBRE trong một bài phân tích gần đây đã minh họa cho nhận định trên khi chỉ ra 80% hộ dân tại Hà Nội và 81% tại TP HCM có thu nhập bình quân dưới 15 triệu đồng một tháng. Vì thế, việc vay tiền để mua nhà hoặc chọn hình thức thuê nhà luôn là vấn đề được nhiều người quan tâm.

Một trong những mối lo ngại hàng đầu của nhiều khách hàng khi mua nhà là lãi vay cao. Tuy nhiên, thực tế này có thể được giải quyết nếu người mua nhà nhanh tay sở hữu các gói vay ưu đãi đang khá thịnh hành hiện nay.

Chương trình vay ưu đãi "Tổ ấm Bình An 2016" với lãi suất từ 7% một năm đã giúp giấc mơ mua nhà của nhiều cư dân đô thị thành hiện thực. Gói vay này giúp người mua vượt qua những khó khăn trong giai đoạn đầu của việc thanh toán. Tất cả khách hàng cá nhân, hộ gia đình đáp ứng đủ điều kiện, quy định vay mua nhà ở hiện hành của BIDV đều được hưởng ưu đãi này.

Theo đó, khách hàng có thể được ưu đãi lãi suất vay theo các gói vay linh hoạt: từ 7% một năm áp dụng trong 6 tháng đầu tiên kể từ thời điểm giải ngân lần đầu; từ 7,5% một năm áp dụng trong 12 tháng đầu tiên kể từ thời điểm giải ngân lần đầu; từ 9,2% một năm trong 24 tháng kể từ thời điểm giải ngân lần đầu. Lãi suất thực tế áp dụng theo từng chi nhánh của nhà băng này. Khách hàng có thể lựa chọn các gói vay khác nhau, phù hợp với nhu cầu, điều kiện và kế hoạch tài chính.

Gói lãi suất ưu đãi còn hỗ trợ khách hàng từ các công cụ quản lý tài chính cá nhân (miễn phí sử dụng BIDV Online, BIDV Smart Banking, BSMS trong thời gian đầu cùng) tới các chi phí bảo hiểm liên quan (giảm 20% phí bảo hiểm BIC Bình An, giảm 30% phí bảo hiểm BIC HomeCare).

Hưng Thịnh