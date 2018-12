Theo đó, từ ngày 27/1 đến hết ngày 8/2, những người mở mới tài khoản tiền gửi thanh toán (tài khoản tiền gửi thanh toán thông thường hoặc tiền gửi kinh doanh chứng khoán) tại quầy sẽ nhận 100.000 đồng vào tài khoản, miễn phí phát hành thẻ ghi nợ nội địa và phí đăng ký dịch vụ BSMS.

Bên cạnh đó, nếu khách hàng có hai số cuối cùng của CIF mới mở là số 23 thì sẽ được tặng thêm 500.000 đồng vào tài khoản.

Đối với người sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử BIDV SmartBanking, BIDV dành tặng 50.000 đồng cho 500 khách hàng dưới 23 tuổi phát sinh giao dịch tài chính thành công đầu tiên mỗi ngày.

Tổng đài chăm sóc khách hàng 24/7: 19009247. Website: www.bidv.com.vn/uudai. Ảnh: BIDV.

Theo đại diện BIDV, thông qua chương trình này, ngân hàng hy vọng sẽ góp phần lưu giữ khoảnh khắc ấn tượng của U23 Việt Nam và lan tỏa niềm vui, niềm tự hào dân tộc trên khắp mọi miền đất nước.

BIDV là ngân hàng đầu tiên và duy nhất nhận giải thưởng "Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam" 4 năm liên tiếp (từ 2015 đến 2018) do tạp chí The Asian Banker bình chọn. Đây cũng là ngân hàng duy nhất đạt giải thưởng "Ngân hàng bán lẻ tiêu biểu nhất" hai năm liên tiếp 2016 - 2017 do Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) và Tổ chức Dữ liệu quốc tế (IDG) bình chọn.

Minh Trí