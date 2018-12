Lễ công bố giải đặc biệt của chương trình "Tết đắc lộc - Xuân sum vầy" diễn ra vào cuối tháng 3 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Khách hàng nhận giải nhất - xe ôtô Mazda 2.

Trước đó, hai giải nhất, mỗi giải là một chiếc xe ôtô Mazda 2 trị giá 600 triệu đồng, cũng được trao cho hai khách hàng nữ tại chi nhánh Tây Sài Gòn và Thái Nguyên.

Chương trình "Tết đắc lộc - Xuân sum vầy" diễn ra từ ngày 2/1 đến 22/2 với tổng giá trị giải thưởng gần 17 tỷ đồng, trao cho gần 200.000 khách hàng.

BIDV nhận giải thưởng "Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam" liên tiếp từ năm 2015 đến 2018 do tạp chí The Asian Banker bình chọn, "Ngân hàng bán lẻ tiêu biểu nhất" từ 2016-2017 do tổ chức Hiệp hội ngân hàng VNBA và IDG trao tặng.

Tuấn Nhu