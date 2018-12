Ngày 19/3, tại trụ sở Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Tây Sài Gòn, BIDV đã tổ chức trao một trong 2 giải nhất cho khách hàng may mắn tham gia chương trình tiết kiệm dự thưởng "Tết đắc lộc - Xuân sum vầy".

Theo đó, Ông Lê Kim Hòa - Phó tổng giám đốc BIDV đã trao giải nhất - một chiếc ôtô Mazda 2 (4 cửa) 1,5L AT trị giá 600 triệu đồng - cho bà Trần Hồng Phượng - khách hàng gửi tiết kiệm tại BIDV chi nhánh Tây Sài Gòn trước sự chứng kiến của khách hàng, cơ quan ban ngành, báo chí tại địa phương.

Đại diện BIDV trao giải cho khách hàng may mắn.

Chương trình "Tết đắc lộc - Xuân sum vầy" diễn ra từ ngày 2/1 đến ngày 22/2 với nhiều giải thưởng hấp dẫn, tổng giá trị gần 19 tỷ đồng. Gần 200.000 khách hàng đã nhận được các giải thưởng may mắn của chương trình.

Với cam kết đồng hành cùng phát triển với khách hàng, BIDV luôn không ngừng nỗ lực hoàn thiện chất lượng sản phẩm dịch vụ, lấy khách hàng làm trọng tâm. Được sự tin tưởng của khách hàng trong thời gian qua, BIDV nhận giải thưởng "Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam" bốn năm liên tiếp 2015, 2016, 2017 và 2018 do tạp chí The Asian Banker bình chọn, "Ngân hàng bán lẻ tiêu biểu nhất năm 2016, 2017 do tổ chức Hiệp hội ngân hàng VNBA và IDG trao tặng.

Huệ Chi